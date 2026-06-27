Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

Μια πιο προσωπική πλευρά της έδειξε η Ρένια Λουιζίδου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Έρη Βαρδάκη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με την έκθεση, για την ανασφάλεια που ένιωθε στα πρώτα της βήματα στο θέατρο, αλλά και για το πώς βιώνει σήμερα τον εαυτό της σε σχέση με τα νεότερα χρόνια της.

«Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα εσωτερικά, σε σχέση με όταν ήμουν νεότερη. Νομίζω ότι είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και εσωστρεφής», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

Η Ρένια Λουιζίδου δεν έκρυψε πως στην αρχή της πορείας της η έκθεση στο θέατρο τής προκαλούσε μεγάλη δυσκολία. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβει γιατί ήθελε τόσο πολύ να υπηρετεί κάτι που ταυτόχρονα τη βασάνιζε.

«Αρχικά είχα τεράστιο θέμα με την έκθεση στο θέατρο. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ κάτι που με βασανίζει. Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Μπέζος στην πρώτη μου παράσταση να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα. Όταν βλέπω το όνομά μου γραμμένο, με πιάνει ταραχή, λέω… Παναγία μου, τι θα γράφει δίπλα;»

Οι «Απαράδεκτοι» και το «αστροπελέκι»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο των «Απαράδεκτων», μιας σειράς που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Όπως περιέγραψε, το κλίμα στα γυρίσματα ήταν γεμάτο γέλιο και αυθορμητισμό, ενώ τότε η επιτυχία δεν μετριόταν καθημερινά με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει σήμερα.

«Στους Απαράδεκτους κάναμε τρομερή πλάκα, διασκεδάζαμε, γελάγαμε. Εκείνη την εποχή δεν μας έλεγαν τα νούμερα τηλεθέασης, καταλαβαίναμε την επιτυχία από την αναγνώριση του κόσμου στο δρόμο. Το “αστροπελέκι” προέκυψε αυθόρμητα από τον Γιάννη Μπέζο. Την εποχή που ήμουν στην εκπομπή “Έχουμε και λέμε” στην ΕΡΤ, φοβόμουν μην πω καμιά βλακεία στον αέρα».

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