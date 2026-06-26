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26.06.2026 21:04

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα: Το πρώτο πάρτι για το τριήμερο γλέντι στην Πάρο για τον γάμο τους (Photos)

26.06.2026 21:04
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Με ένα τριήμερο γλέντι στην Πάρο αποφάσισαν να γιορτάσουν τον γάμο τους, που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, το ζευγάρι καλωσόρισε συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα χαλαρό pre-wedding party που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό beach bar του νησιού.


Η ηθοποιός και ο σύζυγός της απαθανατίστηκαν τη στιγμή που έφταναν στον χώρο και χαιρέτισαν χαμογελαστοί τους φωτογράφους που τους περίμεναν.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε για την περίσταση μία μακριά λευκή φούστα με ντραπέ λεπτομέρειες και σούρες στο μπροστινό μέρος και ένα ασορτί τοπ. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Σχεδόν τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν καταφτάσει στην Πάρο για το τριήμερο των εορτασμών.

Ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο beach bar το μεσημέρι της Παρασκευής, η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Άρης Καβατζίκης και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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