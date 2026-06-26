Πιτ – Τζολί: Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τη δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval – Νίκη του Μπραντ αυτή τη φορά

Μία ακόμη σημαντική νίκη στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη του με την Αντζελίνα Τζολί, σχετικά με το Château Miraval πέτυχε ο Μπραντ Πιτ.



Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, το Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας έκανε δεκτό αίτημα της νομικής ομάδας του διάσημου ηθοποιού να υποχρεωθούν στελέχη του ομίλου Stoli Group να καταθέσουν. Ο Πιτ υποστήριξε ότι στελέχη του διεθνούς ομίλου ποτών και κρασιών είχαν άμεση γνώση της πώλησης, το 2021, του μεριδίου της Τζολί στο γαλλικό οινοποιείο, το οποίο το πρώην ζευγάρι κατείχε από κοινού, στην Tenute del Mondo, τμήμα του Stoli Group.

Brad Pitt Scores Win in Legal Battle with Angelina Jolie as Her Winery Buyers Are Ordered to Testify (Exclusive) https://t.co/SejIApLkQD June 26, 2026





Ο Πιτ είχε καταθέσει δικαστικά έγγραφα τον Ιούνιο του 2025, ζητώντας να εξεταστεί ο Άλεξεϊ Ολιίνικ, στέλεχος του Stoli Group. Ο Ολιίνικ φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει σχετικά έγγραφα ή να καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι, ως κάτοικος Ελβετίας, δεν μπορούσε να υποχρεωθεί να το πράξει.



Επικεφαλής του Stoli Group είναι ο Γιούρι Σέφλερ, Ρώσος δισεκατομμυριούχος που ζει επίσης στην Ελβετία. Το 2023, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης, ο Πιτ κατέθεσε αγωγή κατά της Τζολί ζητώντας αποζημίωση για την πώληση του μεριδίου της σε έναν, όπως ανέφερε στα έγγραφα, «ρωσικών συμφερόντων όμιλο αλκοολούχων ποτών».



Η νομική ομάδα του ηθοποιού υποστήριξε ότι ο Stoli Group «έχει βρεθεί στο στόχαστρο επανειλημμένων μποϊκοτάζ λόγω της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και της ομοφοβικής νομοθετικής ατζέντας». Οι δικηγόροι του ηθοποιού ισχυρίστηκαν ακόμη ότι η πώληση από την Τζολί «θέτει σε κίνδυνο τη φήμη της επιχείρησης που ο Πιτ έχτισε με τόση προσοχή».

Brad Pitt Scores Major Victory in Winery War Against Ex Angelina Jolie as Secretive Vodka Billionaire Who Bought Her Stake Must Face Him in Court https://t.co/lFgWopHewK pic.twitter.com/6cWBAmJIHH — Radar Online (@radar_online) June 26, 2026

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί απάντησε, καταθέτοντας έγγραφα στα οποία επέκρινε τον πρώην σύζυγό της, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αυτούς περί του Σέφλερ — τον οποίο περιέγραψε ως «Ρώσο εξόριστο και επί χρόνια επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν» — ως μια «ξενοφοβική και ψευδή εκστρατεία δυσφήμισης».



Νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τον Ιούνιο αναφέρουν ότι οι καταθέσεις του Ολιίνικ, καθώς και των «καταλληλότερων εκπροσώπων» της Tenute del Mondo B.V. και της Nouvel LLC — της εταιρείας που η Τζολί, σήμερα 50 ετών, πούλησε στην Tenute del Mondo — θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.



Επιπλέον, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, το Εφετείο της Καλιφόρνιας ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του σχετικά με τον ρόλο του Σέφλερ στην αγορά του Château Miraval. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά τον ισχυρισμό του πως είχε «ελάχιστη εμπλοκή» στη συναλλαγή, «είναι απίστευτο να πιστέψει κανείς ότι ο Σέφλερ, ένας έμπειρος επιχειρηματίας, θα διακινδύνευε σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια για μια συναλλαγή για την οποία δεν γνώριζε τίποτα και στην οποία δεν είχε καμία συμμετοχή». Η ακρόαση για το αίτημα που αφορά την υποχρεωτική κατάθεση του Σέφλερ έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου.

A European billionaire who purchased a 50% stake in a French winery formerly owned by Angelina Jolie and Brad Pitt is back on the hook in a lawsuit over the winery’s ownership following the Hollywood actors’ tumultuous divorce. @QuinnWelsch https://t.co/WhqiHrlY20 June 25, 2026





«Αυτή η νίκη αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη διαφάνεια σχετικά με όσα συνέβησαν», δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE πηγή προσκείμενη στον Πιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σέφλερ«ήταν ο συνεργάτης που η Τζολί επέλεξε, γνωρίζοντας ότι ο Μπραντ δεν τον ήθελε στην επιχείρηση». Άλλη πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι η Τζολί είχε συμφωνήσει πως ο Πιτ «θα είχε δικαίωμα πρώτης άρνησης» για την αγορά του μεριδίου της,«ωστόσο τελικά το πούλησε στον Σέφλερ».

Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις σημαίνουν ότι στελέχη του Stoli Group, ενδεχομένως και ο ίδιος ο Σέφλερ, «θα πρέπει να εξηγήσουν με κάθε λεπτομέρεια πώς οργανώθηκε η συμφωνία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.





Από την άλλη πλευρά, δικηγόρος της Τζολί δήλωσε στο PEOPLE ότι οι πρόσφατες αποφάσεις«δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης και ασφαλώς δεν επηρεάζουν τη θέση της κυρίας Τζολί. Σε αυτό το στάδιο, η κυρία Τζολί ανυπομονεί απλώς να κερδίσει τη δίκη τον επόμενο χρόνο, ώστε η οικογένειά τους να μπορέσει επιτέλους να επικεντρωθεί στην επούλωση των πληγών και να προχωρήσει μπροστά».



Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δήλωσε επίσης ότι εκείνη«δεν πούλησε στον Stoliγια κανέναν άλλο λόγο πέρα από το ότι πίστευε πως ο όμιλος θα αποτελούσε έναν εξαιρετικό παγκόσμιο συνεργάτη στη διανομή, ο οποίος θα βοηθούσε την ανάπτυξη της επιχείρησης προς όφελος των παιδιών τους, που επρόκειτο να κληρονομήσουν το μερίδιο του Μπραντ». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι το εγώ του Πιτ και η εμμονή του με τον έλεγχο στάθηκαν εμπόδιο. Ο Μπραντ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον Stoliαπλώς και μόνο επειδή τον είχε επιλέξει η Άντζι και όχι ο ίδιος».

Η δικαστική διαμάχη των δύο σταρ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πιτ κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Τζολί πούλησε το μερίδιό της στο Château Miraval, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους ότι κανείς από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς την έγκριση του άλλου.



Η Τζολί απάντησε με ανταγωγή τον Σεπτέμβριο του 2022, υποστηρίζοντας ότι ο πρωταγωνιστής του Ocean’s Eleven διεξάγει εναντίον της «έναν εκδικητικό πόλεμο» από τότε που εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά σε συμφωνία για το διαζύγιό του τον Δεκέμβριο του 2024, βάζοντας τελεία στον γάμο τους, όχι όμως στην αντιδικία τους γενικότερα για περιουσία και παιδιά.

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