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26.06.2026 13:11

Βασιλιάς Κάρολος: Η αμήχανη στιγμή που ίδρωσε σε… εκδήλωση για το κλίμα – Του έκαναν αέρα με ανεμιστηράκι (Photos)

26.06.2026 13:11
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Σε μία ασυνήθιστη για το πρωτόκολλο στιγμή έγινε πρωταγωνιστής ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος ίδρωσε εμφανώς σε εκδήλωση για… την κλιματική κρίση στο Λονδίνο.

Ο 77χρονος βασιλιάς βρέθηκε στο St James’s Palace, στο πλαίσιο της London Climate Action Week, σε μια ημέρα που η βρετανική πρωτεύουσα «έβραζε» από τον καύσωνα. Ο Κάρολος φάνηκε να ιδρώνει αρκετά, ενώ προσπαθούσε να συνεχίσει κανονικά τις συνομιλίες του με προσκεκλημένους και αξιωματούχους.

Τότε, ένας από τους στενούς συνεργάτες του έσπευσε να τον βοηθήσει, κρατώντας ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστηράκι και κάνοντάς του αέρα, προκειμένου να τον ανακουφίσει από τη ζέστη.

Στο St James’s Palace δεν υπήρχε κλιματισμός, ενώ στους καλεσμένους μοιράστηκαν και βεντάλιες, καθώς η θερμοκρασία στο Λονδίνο είχε ανέβει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το σχόλιο του Καρόλου για την COP31

Παρά την εμφανή δυσφορία του από τη ζέστη, ο βασιλιάς Κάρολος δεν έχασε το χιούμορ του. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται, φέρεται να απάντησε ότι θα ήταν «πολύ καλύτερα» αν υπάρξει πρόοδος στην COP31, συνδέοντας τη δυσάρεστη εμπειρία της ημέρας με την ανάγκη για πιο ουσιαστική δράση απέναντι στην κλιματική κρίση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, πολιτικοί ηγέτες και διεθνείς αξιωματούχοι, με κεντρικό θέμα τη μείωση των ρύπων και την επιτάχυνση των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

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