Θοδωρής Φέρρης: «Λύγισε» σε συναυλία του στο Κατράκειο (Video)

Sold out βγήκαν και οι δυο συναυλίες του Θοδωρή Φέρρη στο Κατράκειο θέατρο, με τον τραγουδιστή να «λυγίζει» μπροστά στη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία του στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη».

Όπως βλέπουμε σε σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο τραγουδιστής, συγκινημένος, βούρκωσε ενώ ήταν στη σκηνή, προσπαθώντας με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Τη στιγμή που τραγουδούσε το «Είπες», το κοινό τραγουδούσε μαζί του, με τον Θοδωρή Φέρρη να τους αφήνει να συνεχίσουν μόνοι τους, λέγοντας:

«Δεν είμαι καλά», «Παιδιά, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Τα συναισθήματά μου δεν περιγράφονται παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μπορεί να πω και κάτι που ίσως να παρεξηγηθεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι απόλυτα ευγνώμων γι’ αυτό που ζω».

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