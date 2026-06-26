Μάρκος Σεφερλής: Στα δικαστήρια με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ – «Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου» (Video)

Στα δικαστήρια με τον κουμπάρο του βρέθηκε, το πρωί της Παρασκευής (26/6), o Μάρκος Σεφερλής ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την εξέλιξη αυτή.

Όπως είπε, τον λυπεί το γεγονός ότι μια φιλία 45 χρόνων και μια κουμπαριά χάθηκε, ενώ έκανε λόγο για προδοσία, επισημαίνοντας ότι οφείλει να διεκδικήσει τα χρήματά του.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ήδη πρωτοβάθμια τον έχει καταδικάσει σε πέντε χρόνια κάθειρξη και όχι απλά φυλάκιση, κάθειρξη, που σημαίνει ότι, αν μείνει η ποινή ίδια, πάει κατευθείαν φυλακή. Αν μειωθεί, πληρώνει τη φυλακή. Μετά ακολουθεί το αστικό δικαστήριο το οποίο περιμένει την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, όπου εκεί ζητώ πάλι τα χρήματά μου» είπε αρχικά.

«Ήταν μια φιλία πολύ μεγάλη, 45 χρόνων, μια κουμπαριά, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν κι αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, τους αγαπάω και πιστεύω στη φιλία, τη σέβομαι. Κάποιοι όμως την προδίδουν και συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό που πληγώνει τους ανθρώπους. Πιο πολύ με έχει πληγώσει όλη αυτή η ιστορία λόγω της μεγάλης φιλίας που είχαμε με τον άνθρωπο αυτόν και της κουμπαριάς, παρά το μεγάλο ποσό που μου έχει υπεξαιρέσει. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε την απόφαση και θα ξαναμιλήσουμε» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στον πρώην συνεργάτη του αν τον έβλεπε, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα πολύ να μάθω τι θα μου έλεγε αυτός. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ξέρει ποιος είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι εκμεταλλεύτηκε τον κόπο, τον ιδρώτα αυτού του ανθρώπου και υπεξαίρεσε τόσα χρήματα, αυτά τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν εδώ στο δικαστήριο και ο ίδιος θα πάρει νομίζω και το μάθημά του, και ο κόσμος, ο περίγυρός μας θα καταλάβει ποιος είναι ποιος. Για μένα ξέρει ποιος είμαι, το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την πορεία μου γενικά στη ζωή, αλλά ήρθε η στιγμή να μάθουν και ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο είχα εμπιστευτεί, είχα στηριχτεί πάνω του, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη, και όλο αυτό το εκμεταλλεύτηκε αντί να δείξει ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που του είχα και για το πώς τον είχα γενικά στην εταιρεία μου».

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