Στο αποπνικτικό Παρίσι ο καταρράκτης στην επίδειξη μόδας του Louis Vuitton προκαλεί οργή

Ο όμιλος πολυτελείας LVMH ανακοίνωσε ότι δεν σπαταλήθηκε καθόλου νερό στον γιγάντιο τεχνητό καταρράκτη που κατασκεύασε η ναυαρχίδα του, η Louis Vuitton, για να ανοίξει την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι την Τρίτη, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα μαστιζόταν από ένα ρεκόρ καύσωνα που έχει καταστήσει τη χρήση νερού ευαίσθητο ζήτημα.

Το κύμα ύψους οκτώ μέτρων – και μια πασαρέλα καλυμμένη με άμμο – σχημάτισε το φόντο για την ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή επίδειξη μόδας του τραγουδοποιού Pharrell Williams το 2027.

Η κατασκευή στήθηκε έξω από το Cité Universitaire, ένα εκτεταμένο συγκρότημα κατοικιών του 20ού αιώνα στο νότιο Παρίσι που στεγάζει 12.000 φοιτητές ετησίως.

Un monde à détruire, pour sauver la planète !

Hier, alors que la France vivait sa journée la plus chaude jamais enregistrée, Louis Vuitton avait créé une plage et une vague géante pour son défilé dans les jardin de la cire Universitaire à Paris. pic.twitter.com/L0SHsuqxuP — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) June 25, 2026

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, οι εικόνες της εγκατάστασης προσέλκυσαν γρήγορα το ενδιαφέρον των κατοίκων και των τοπικών πολιτικών, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το πώς οι μάρκες μόδας χρησιμοποιούν την πόλη και τα ορόσημα της για εμπορικούς σκοπούς.

«Το νερό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του κύματος προέρχεται εξ ολοκλήρου από την παροχή νερού του Παρισιού, η οποία αντλήθηκε στο σημείο και στη συνέχεια ανακατευθύνθηκε πλήρως πίσω στο αποχετευτικό σύστημα του Παρισιού μέσω ενός συστήματος κλειστού βρόχου», δήλωσε εκπρόσωπος της LVMH στο Reuters.

Πρόσθεσε ότι η άμμος θα επαναχρησιμοποιηθεί στα γήπεδα beach-volleyball της Cité Universitaire και από μια εταιρεία ανακύκλωσης, και ότι η εκδήλωση είχε προσαρμοστεί ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για τα κύματα καύσωνα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Cité Universitaire, Jerome Duplan, δήλωσε επίσης ότι το νερό πέρασε από ένα σύστημα κλειστού βρόχου.

«Ένα πολύ ατυχές μήνυμα»

Οι υποστηρικτές της Εβδομάδας Μόδας λένε ότι η διοργάνωση επιδείξεων μόδας σε δημόσια κτίρια ενισχύει την εικόνα του Παρισιού ως πρωτεύουσας της παγκόσμιας μόδας, αλλά ορισμένα από τα φιλόδοξα έργα της βιομηχανίας έχουν συναντήσει αντίσταση από τους ντόπιους.

Γάλλοι πολιτικοί κατηγόρησαν την πρώτη επίδειξη μόδας του Williams το 2023, η οποία σφράγισε την παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού κοντά στο Μουσείο του Λούβρου και τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, ότι οικειοποιείται δημόσιο χώρο.

Mientras tanto en Francia, a la misma vez que el pais sufre el día más caluroso de su historia y la gente se asfixia en sus pisos, Louis Vuitton organizó un desfile para ricos con una ola de agua residencial en la Ciudad Universitaria de Paris.



La distopía capitalista, donde los… pic.twitter.com/QYYtwZHQlC — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 26, 2026



«Καταλαβαίνω την αντίδραση του κοινού στις κακώς σχεδιασμένες ιδιωποιήσεις δημόσιων χώρων, με περιορισμούς στην πρόσβαση και, εν μέσω καύσωνα, μια έκθεση που στέλνει ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα», δήλωσε η Melody Tonolli, αντιδήμαρχος του Παρισιού, υπεύθυνη για τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών.

Η LVMH δήλωσε ότι η εγκατάσταση των έξι εβδομάδων είχε συμφωνηθεί σε συνεννόηση με τον οικοδεσπότη της. Ο Duplan του Cité Universitaire δήλωσε ότι η χορηγία του Louis Vuitton βοήθησε στη χρηματοδότηση της δομής, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις καθώς η δημόσια χρηματοδότηση μειώνεται και το κόστος αυξάνεται.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους κατοίκους δήλωσαν ότι είχαν υποστεί άδικη μεταχείριση και ότι, παρά το γεγονός ότι πλήρωναν ενοίκιο, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες εγκαταστάσεις και αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους λόγω της εκδήλωσης. Η επίδειξη υπογράμμισε ένα έντονο χάσμα μεταξύ του ακραίου πλούτου και των δικών τους συνθηκών διαβίωσης.

«Όταν βλέπεις πού ζούμε και πώς ζούμε και τι μόλις έφτιαξε η Louis Vuitton, είναι ένα απόλυτο παράδοξο», δήλωσε η φοιτήτρια Έμμα Κέλερ.

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