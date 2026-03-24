Μπραντ Πιτ: «10 χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά» – Συμβιβασμό με την Αντζελίνα Τζολί επιθυμεί ο ηθοποιός

Αλλαγή πλεύσης στη δικαστική διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ, καθώς ο ηθοποιός θεωρεί ότι τα 10 χρόνια που αντιμάχεται με την πρώην σύζυγό του είναι αρκετά και τώρα είναι ώρα να συμβιβαστεί μαζί της, ωστόσο, πολλά εξαρτώνται και από τη στάση που θα κρατήσει η Τζολί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Radar Online, ο Μπραντ Πιτ θέλει να δώσει τέλος στη σκληρή αντιπαράθεση που κρατάει τα τελευταία δέκα χρόνια και έχει ως επίκεντρο την επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά και το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval που είχε αποκτήσει το ζευγάρι το 2011. Σε ότι αφορά το παραπάνω κοινό περιουσιακό στοιχείο, ο Πιτ είχε υποστηρίξει ότι η Τζολί πώλησε το μερίδιό της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

«Είναι ώρα να μπει τέλος στην αντιπαράθεση»


Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα του Radar Online, ανέφερε ότι ο Πιτ ζήτησε «συμβιβασμό», επισημαίνοντας: «Ανεξάρτητα από τον χρόνο και τα χρήματα που έχει επενδύσει σε αυτή τη διαμάχη, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και οι δύο πλευρές έχουν εκθέσει τις θέσεις τους και είναι ώρα να μπει τέλος σε όλη αυτή την υπόθεση. Δέκα χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά».

Η ίδια πηγή ανέφερε πως: «Οι φήμες και η σύγκρουση έχουν πλήξει την εικόνα και των δύο, ενώ κανείς από όσους εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση δεν γίνεται νεότερος».

Από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ, Πιτ και Τζολί, είχαν γνωριστεί το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Παντρεύτηκαν το 2014, ενώ ο χωρισμός ήρθε το 2016, μετά από διαφορές που δεν μπορούσαν να επιλύσουν. Απέκτησαν έξι παιδιά, τους Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, με κάποια από αυτά να έχουν αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους.

