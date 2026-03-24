Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Καταγγέλλει τον εν διαστάσει σύζυγό της για κακοποίηση και εκβιασμό και προσφεύγει στη δικαιοσύνη

Βαριές κατηγορίες κατά του εν διαστάσει συζύγου της και πατέρα της κόρης της, Αράμ Οχανιάν, διατυπώνει σε ανάρτησή της η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, κάνοντας λόγο για κακοποίηση και εκβιασμό.

Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους και ενώ το διαζύγιό τους δεν έχει ακόμη εκδοθεί, το γνωστό μοντέλο προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες μέσω των social media, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στη σχετική ανάρτηση στο Instagram, η Σκλεναρίκοβα κατήγγειλε «συνεχείς πιέσεις» και διαρκείς προσπάθειες του Οχανιάν να την αποσταθεροποιήσει. Το μοντέλο, που είναι παντρεμένο με τον επιχειρηματία εδώ και περίπου 12 χρόνια, υποστηρίζει ότι η κόρη τους έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».

Όπως έγραψε: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων, όσο και ανυπόφορων, από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα αποκλιμάκωναν την κατάσταση».

Η απόφαση για προσφυγή στη δικαιοσύνη

Στην ίδια ανάρτηση, η Σκλεναρίκοβα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη: «Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια». Καταλήγοντας, σημείωσε: «Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Σκλεναρίκοβα με τον Οχανιάν ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της από τον Κριστιάν Καρεμπέ. Το καλοκαίρι του 2014 το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Μονακό σε μια πολυτελή τελετή και έναν μήνα αργότερα ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Νίνα. Τότε, η Σκλεναρίκοβα μετακόμισε στο Μαρακές, όπου ζούσε και εργαζόταν ο Οχανιάν.

Το 2022 οι δύο τους αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους, χωρίς ωστόσο το διαζύγιο να έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής.

Μετά τον χωρισμό, ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο Μαρακές με την κόρη τους, ενώ η Σκλεναρίκοβα ταξίδευε μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας. Τον τελευταίο χρόνο, το μοντέλο βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή Μαρκ Λαβουάν.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννα Τούνη: «Η μισή Ελλάδα με αγαπά και η άλλη μισή με μισεί γιατί δεν έχει αυτά που έχω» (Video)

Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανιστεί σήμερα στην Κύπρο (Video)

Παναγιώτα Βλαντή για κακοποίηση: «Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω» (Video)