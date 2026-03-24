search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:34
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 10:32

Παναγιώτα Βλαντή για κακοποίηση: «Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω» (Video)

Για την κακοποίηση που υπέστη στον χώρο του θεάτρου όταν σε ηλικία 20-21 ετών έκανε τις πρώτες της ακροάσεις μίλησε η Παναγιώτα Βλαντή, επισημαίνοντας ότι η εσωτερική σύγκρουση που ένιωθε μέχρι να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό, ήταν τεράστια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «EQ», η Παναγιώτα Βλαντή υπογράμμισε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στο MeToo και να μιλήσει για όσα βίωσε, με σκοπό να υποστηρίξει και άλλες γυναίκες που κατήγγειλαν κακοποίηση στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη δουλειά μου. Συνέβη στα 20-21 μου, όταν πήγαινα στις ακροάσεις. Το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας τα κορίτσια, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε. Δεν με αποθάρρυνε, γιατί αντίστοιχα είχα γνωρίσει και σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δεν δεχόμουν ότι αυτή η δουλειά έχει μόνο σκοτάδι. Στο θέατρο υπάρχει το φως και το σκοτάδι, όπως και σε άλλες δουλειές. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, πριν βγω να το πω. Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα» τόνισε.

Από τη στιγμή που μίλησε ανοιχτά, πρόσθεσε, ένιωσε μια απίστευτη ηρεμία, επισημαίνοντας ότι κλήθηκε τότε να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

«Έχω ηρεμήσει από τη στιγμή που μίλησα, από εκεί και πέρα λέω ότι ο κόσμος θα κρίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιπες κυρίες. Από εδώ και πέρα εννοείται είναι ελεύθερος να δουλέψει, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα κρίνει και πρέπει να κρίνει γιατί και εμείς κρινόμαστε από τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω» δήλωσε.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3