Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανιστεί σήμερα στην Κύπρο (Video)

Ισχυρή έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί απόψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Κύπρο, σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3), λίγες ώρες πριν την εμφάνιση του καλλιτέχνη.

Πρόκειται για έναν πολυχώρο που φιλοξενεί εκδηλώσεις πάσης φύσεως, από δεξιώσεις έως συναυλίες. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, κυρίως στην είσοδο και στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνθρωποι της ασφάλειας και πυροτεχνουργοί.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο ιδιοκτήτης κατέθεσε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, ώστε να υποψιάζεται κάποιον, ωστόσο οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, με τις κυπριακές Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του, με αυξημένα μέτρα ασφάλειας.

