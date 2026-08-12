Ρύθμιση 72 δόσεων: Γιατί οι οφειλέτες δεν σπεύδουν – Η παγίδα με τα νέα χρέη

Takeaways by to pontiki AI Η ανταπόκριση των φορολογούμενων στη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη παραμένει χαμηλή, παρά την παράταση των αιτήσεων έως το τέλος του 2026.

Βασικό εμπόδιο αποτελεί η προϋπόθεση τακτοποίησης όλων των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα τις 72 δόσεις, την πάγια ρύθμιση για νεότερα χρέη και τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Η αγορά αναμένει τον Σεπτέμβριο ως κρίσιμο τεστ για την πορεία των αιτήσεων, καθώς το οικονομικό βάρος παραμένει σημαντικό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Μπορεί οι 72 δόσεις να δίνουν περισσότερο χρόνο σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις για να κλείσουν παλιούς λογαριασμούς με την Εφορία, μέχρι στιγμής όμως οι οφειλέτες δεν δείχνουν να σπεύδουν να αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα. Οι αιτήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πίσω από τη χαμηλή ανταπόκριση βρίσκεται μια κρίσιμη προϋπόθεση: για να ρυθμίσει κάποιος τα παλιά χρέη του σε έως 72 δόσεις, θα πρέπει να έχει ήδη τακτοποιήσει όσα δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για όσους έχουν συσσωρεύσει οφειλές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται ουσιαστικά να εξυπηρετούν ταυτόχρονα διαφορετικά «μέτωπα»: τις 72 δόσεις για τα παλαιότερα χρέη, την πάγια ρύθμιση για τις νεότερες οφειλές και, φυσικά, τους φόρους που συνεχίζουν να τρέχουν.

Για νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με περιορισμένη ρευστότητα, το άθροισμα των μηνιαίων υποχρεώσεων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να εξυπηρετηθεί.

Το «αγκάθι» των νέων οφειλών

Η ρύθμιση αφορά χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμεναν αρρύθμιστα στις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να είναι ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για να ανοίξει όμως η πόρτα των 72 δόσεων, οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού στην αγορά, με παράγοντες να ζητούν διορθωτικές κινήσεις ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες.

Στην πράξη, ένας επαγγελματίας μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος κάθε μήνα με τη δόση των παλαιών χρεών, τη δόση της πάγιας ρύθμισης για τις νεότερες οφειλές και παράλληλα με ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και τις υπόλοιπες τρέχουσες υποχρεώσεις.

Αντίστοιχη πίεση αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά, τα οποία εκτός από τις ρυθμίσεις πρέπει να παραμένουν συνεπή στις δόσεις του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική επιβάρυνση προκύπτει.

Παρά τη χαμηλή μέχρι στιγμής συμμετοχή, η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Η προθεσμία εκπνέει στο τέλος του έτους και αρμόδια στελέχη συνδέουν μέρος της περιορισμένης κινητικότητας με τη θερινή περίοδο.

Το πραγματικό τεστ αναμένεται από τον Σεπτέμβριο, όταν θα φανεί εάν οι αιτήσεις θα αρχίσουν να ανεβάζουν ταχύτητα ή εάν οι προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Ποιοι μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιλέξιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ.

Τα χρέη πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και να έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική ή τελωνειακή διοίκηση μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε να έχουν ενταχθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ τον μήνα και επιτόκιο 5,84%.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην πρώτη δόση, καθώς πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Διαφορετικά, η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται.

Οι επόμενες πληρωμές πραγματοποιούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η πρώτη δόση μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καλυφθεί μέσω συμψηφισμού επιστροφής φόρου, παρακράτησης από αποδεικτικό ενημερότητας ή αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον το ποσό πιστωθεί εγκαίρως.

Οι όροι για να μη χαθεί η ρύθμιση

Η ένταξη στις 72 δόσεις είναι μόνο το πρώτο βήμα, καθώς ο φορολογούμενος πρέπει στη συνέχεια να παραμένει συνεπής τόσο στη συγκεκριμένη ρύθμιση όσο και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Η μη πληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν οι δύο τελευταίες δόσεις καθυστερήσουν περισσότερο από δύο μήνες.

Παράλληλα, νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο οφειλέτης κινδυνεύει να χάσει και την ευνοϊκή τακτοποίηση των παλαιότερων χρεών.

Όσο τηρούνται οι όροι, παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τις συγκεκριμένες οφειλές και δεν λαμβάνονται νέα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Υπό προϋποθέσεις μπορεί επίσης να περιοριστούν υφιστάμενες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για μελλοντικές απαιτήσεις.

Το Δημόσιο διατηρεί πάντως τη δυνατότητα εγγραφής υποθηκών, συμψηφισμού επιστροφών φόρου με το ανεξόφλητο υπόλοιπο, καθώς και άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν η απαίτηση δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένη.

Το στοίχημα πλέον είναι εάν από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση των αιτήσεων. Γιατί, παρά τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, το βάρος της ταυτόχρονης εξυπηρέτησης παλαιών, νεότερων και τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων παραμένει για πολλούς οφειλέτες το βασικό εμπόδιο.

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