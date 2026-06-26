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26.06.2026 18:34

Η Μάρα Δαρμουσλή συμμετείχε σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής (Video)

26.06.2026 18:34
mara-darmousli

Η Μάρα Δαρμουσλή έλαβε μέρος σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, έχοντας επιλέξει να ασχοληθεί με το άθλημα στην ενήλικη ζωή της, με την προσπάθειά της να αποδίδει καρπούς, χαρίζοντάς της διακρίσεις.

Βίντεο από τη συμμετοχή της σε αθλητική διοργάνωση δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του TikTok της σχολής που έχουν ιδρύσει ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση.

@gymstarsclub Μπράβο @maradarmousli #gymnasticsstars ♬ πρωτότυπος ήχος – Gymnastics Stars

Σε αυτό καταγράφεται η ηθοποιός να εκτελεί με επιτυχία πρόγραμμα ασκήσεων εδάφους. «Για όσους λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις ενόργανη γυμναστική σε όποια ηλικία θες. Να βάζετε στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας όπως η Μάρα», αναφέρεται στο βίντεο.

Η ίδια δημοσιεύει συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις προπονήσεις της. Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε αποκαλύψει ότι διακρίθηκε σε αγώνες, ποζάροντας με τα μετάλλια που είχε κατακτήσει.

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