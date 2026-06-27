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27.06.2026 11:30

Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: Ετοιμάζουμε έναν «μικρό» γάμο με 500–600 καλεσμένους (Video)

27.06.2026 11:30
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Και για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που θα γίνει μέσα στο 2027, μίλησε η Μαρία Σάκκαρη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Tennis Channel.

Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια μίλησε στην επίσης κορυφαία τενίστρια φίλη της, Άγια Τομλιάνοβιτς, για το πότε κατάλαβε πως ο αρραβωνιαστικός της είναι ο ένας και μοναδικός. «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο της και στα σχέδιά τους, είπε: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 12:56
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