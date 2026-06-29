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29.06.2026 10:09

Μετά τη Μήλο στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι – Ποζάρει με μπικίνι και αποθεώνει τα ελληνικά νησιά (Photos)

29.06.2026 10:09
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Τις διακοπές της στην Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει η  Κιάρα Φεράνι η οποία μετά τη Μήλο, ταξίδεψε στην Κίμωλο, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στα social media.

Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όμορφες στιγμές στο νησί, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες τη βλέπουμε να απολαμβάνει το φαγητό της.

«Μία ημέρα στην Κίμωλο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της, ενώ δεν παρέλειψε να δείξει σημεία της Κιμώλου που την ενθουσίασαν. 

Νωρίτερα, το Σάββατο, η Κιάρα Φεράνι εμφανίστηκε με ροζ μαγιό στη Μήλο.

«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ» έγραψε στη σχετική ανάρτηση.

«Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ» είπε, κατά την άφιξή της, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

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