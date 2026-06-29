Διονύσης Σχοινάς: «Την πρώτη φορά που είδα την Καίτη δεν μoυ άρεσε καθόλου – Για εκείνη, ήμουν αόρατος» (Video)

Για τον μακροχρόνιο γάμο του με την Καίτη Γαρμπή, για την απόφασή του να πάει πίσω την καριέρα του ώστε να αφοσιωθεί στο παιδί τους, αλλά και το bullying που δέχτηκε ο γιος του σχολείο μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», ο τραγουδιστής επισήμανε ότι η γυναίκα του ήταν ό,τι ονειρευόταν στη ζωή, αν και -όπως εξομολογείται- όταν την είδε πρώτη φορά δεν του άρεσε…

«Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή μου να μείνω σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μας, έγινε όταν έπρεπε. Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Ήμουν με τον γιο μου και ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω; Που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έδωσε τον γιο μου; Τι κακό μου έκανε;» είπε αρχικά.

«Η Καίτη ήταν ακριβώς ό,τι ονειρευόμουν και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου. Την πρώτη φορά την είδα στο Ribas και δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε όπως τραγουδούσε ούτε όπως ήταν ντυμένη. Μετά την είδα και στη Eurovision και λέω “κοίτα θράσος να βγαίνει σε τόσο κόσμο με αυτό το φόρεμα”. Είδα και το κοντινό της μετά, τα 50 δευτερόλεπτα, και λέω “Χριστέ κι απόστολε”. Μετά την είδα στο Poseidonio με τον Λάμπη (Λιβιεράτο) και λέω “αυτήν την παντρεύτηκα”. Στην αρχή δεν μου έδινε σημασία, ήμουν αόρατος. […] Στο πρώτο μας τηλεφώνημα με την Καίτη, με πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι» διηγήθηκε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στον γιο του, Δημήτρη, ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε ότι δέχθηκε bullying στο σχολείο, με τον ίδιο να τον συμβουλεύει να θέτει όρια και να βάζει τον καθένα στη θέση του με τα λόγια.

«Δεν περάσαμε καμία τρελή εφηβεία, ήταν όλα λογικά, ήμασταν από πάνω του με τις ελευθερίες που έπρεπε. Ήμουν κοντά του σε στιγμές που δεν το ήξερε για να φτιάξω το τετράδιο που ήθελα για τον Δημήτρη. Έφαγε bulloying επειδή φόραγε γυαλιά επειδή είχε μυωπία και όχι όχι γιατί είχε γνωστούς γονείς. Τότε του είπα βάλτους στη θέση τους, χτύπα τους με το στόμα, δεν υπάρχει πιο ισχυρή γροθιά από τις σωστές λέξεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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