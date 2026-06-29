Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι: Σάλος με το προκλητικό πάρτι των 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες (Video/Photos)

Τα βλέμματα πάνω τους, για ακόμα μια φορά, κατάφεραν να τραβήξουν, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, με αφορμή μια φωτογράφιση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία.

Ο 49χρονος ράπερ και η 31χρονη σύζυγός του εμφανίστηκαν σε στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα Instagram Stories του, ποζάροντας μέσα σε ένα πολυτελές σκηνικό με χρυσές λεπτομέρειες, κεριά και άρπα.

Ωστόσο, το ύφος της φωτογράφισης ήρθε σε έντονη αντίθεση με την κομψότητα του χώρου, ενώ οι πόζες του ζευγαριού χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα προκλητικές, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Γουέστ εμφανίστηκε με μαύρο δερμάτινο σύνολο και μάσκα, ενώ η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε φορώντας σατέν κορσέ, μάσκα και -σε ορισμένα πλάνα- ένα εντυπωσιακό φόρεμα, ενώ τράβηξε για ακόμη μία φορά την προσοχή με την αποκαλυπτική της εμφάνιση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Παλάτι των Βερσαλλιών, όπου ο «Ye» φέρεται να γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του μαζί με τη σύζυγό του και περίπου 20 φίλους τους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η βραδιά συνεχίστηκε στο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, ένα πολυτελές ξενοδοχείο μέσα στις Βερσαλλίες.

Kanye West Drops Huge Six Figures on Masquerade Birthday Bash — (Video: AI)



Kanye West reportedly went all out for his 49th birthday (June 8), spending nearly $400,000 on a lavish masquerade-themed party at the historic Château de Versailles in France with wife Bianca Censori,… pic.twitter.com/7JPJhcDIHl — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 28, 2026

Το κόστος της βραδιάς φέρεται να άγγιξε σχεδόν τα 400.000 δολάρια, τη στιγμή που ο Κάνιε Γουέστ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων και συμπεριφορών που του έχουν αποδοθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι αντιδράσεις αυτές έχουν επηρεάσει -μεταξύ άλλων- τις συναυλίες του, με αποτέλεσμα αν και ο ράπερ έχει -κατά καιρούς- προσπαθήσει να επανέλθει στη μουσική σκηνή, η επιστροφή του συνοδεύεται από εμπόδια, με συναυλίες στην Ευρώπη να έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί.

Ye y Bianca Censori en Paris en el Gran Baile de Máscaras del Palacio de Versalles 📸🔥 pic.twitter.com/c9Y3XskaHB — Ye Noticias 📰 (@KanyeNoticiasES) June 28, 2026

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