Η θρυλική τραγουδίστρια Στίβι Νικς (Stevie Nicks) αναμένεται όχι μόνο να παρευρεθεί, αλλά και να τραγουδήσει στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και του Τράβις Κέλσι (Travis Kelce).

Πηγές ανέφεραν στο περιοδικό Rolling Stone ότι η επί σειρά ετών φίλη της Σουίφτ θα δώσει το «παρών» στην πιο ξεχωριστή ημέρα του ζευγαριού, με μία από αυτές να επιβεβαιώνει ότι θα ανέβει και στη σκηνή.

Η στενή σχέση της Στίβι Νικς με την Τέιλορ Σουίφτ

Στο παρελθόν, οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν εμφανιστεί μαζί ζωντανά, ενώ η εμβληματική φωνή των Fleetwood Mac έχει υπογράψει ένα ποίημα για την έκδοση CD του άλμπουμ της Σουίφτ, «The Tortured Poets Department» του 2024.

Την ίδια χρονιά, η Νικς είχε εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στη σχέση του ζευγαριού, δηλώνοντας στο Rolling Stone:

«Είναι σε καλή φάση στη ζωή της αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα της. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα».

Η Σουίφτ, από την πλευρά της, τίμησε τον θρύλο της μουσικής κατά τη διάρκεια του 4ου αγώνα των τελικών του NBA, στις 10 Ιουνίου, φορώντας μια μπλε μπλούζα με τις λέξεις «Στίβι Νικς».

Οι πληροφορίες για τον γάμο στο Madison Square Garden

Αν και το ζευγάρι κρατά τις λεπτομέρειες του γάμου του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από την 4η Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σουίφτ έχει νοικιάσει το στάδιο για μια εκδήλωση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το πλάνο των εορτασμών φέρεται να περιλαμβάνει:

Τελετή σε στενό κύκλο περίπου 100 ατόμων στις 2 Ιουλίου

Λαμπερή δεξίωση με σχεδόν 1.000 καλεσμένους στις 3 Ιουλίου

Το αίτημα για κλείσιμο της περιοχής γύρω από το MSG

Η εκπρόσωπος του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης, Ντόρα Πέκετς (Dora Pekec), επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι έχει κατατεθεί αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κλείσει η περιοχή γύρω από το MSG για το συγκεκριμένο διάστημα.

Η χρονική στιγμή του γάμου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια παράδοση της Σουίφτ, η οποία είναι γνωστή για τα φαντασμαγορικά, γεμάτα διασημότητες πάρτι που διοργανώνει κάθε χρόνο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Αμερικής.

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