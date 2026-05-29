Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα πάρα πολύ η φωνή μου να μοιάζει με της Μαρινέλλας»

Την Κατερίνα Λιόλιου φιλοξένησε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης (28/5), με την τραγουδίστρια να μιλά για την επαγγελματική της πορεία αλλά και την επιτυχία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια.

Πρότυπό της τόνισε είναι η Μαρινέλλα στην οποία θα ήθελε πολύ να μοιάζει φωνητικά και γι’ αυτό τη μελετά συστηματικά.

«Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ότι μοιάζει η φωνή μου αλλά θα ήθελα πάρα πολύ η φωνή μου να μοιάζει με της Μαρινέλλας. Δεν μοιάζει αλλά την θαυμάζω απεριόριστα, τη μελετάω. Έχει αφήσει τεράστια παρακαταθήκη. Μου αρέσει το μπρίο της. Μου αρέσει που για την εποχή της επαναστάτησε και έκανε πρωτοποριακά πράγματα. Μου αρέσει που διδάχθηκε δίπλα στον τεράστιο Καζαντζίδη και μετά πήρε αυτά τα εφόδια και έφτιαξε τη δική της ταυτότητα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, της έκανε έκπληξη μιλώντας σε απευθείας σύνδεση για τη σχέση τους.

«Γνώρισα την Κατερίνα το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event, εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνιδα, από το The Voice και από τις συνεργασίες της από με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη. Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας, ήμασταν πολλοί φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Παρόλο που πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε και την Κατερίνα”» είπε και πρόσθεσε:

«Στο σπίτι δεν τραγουδάει γιατί όλη μέρα μιλάει για δουλειά, οπότε κάνει οικονομία στο σπίτι, κάνει όμως πάρα πολλά μαθήματα φωνητικής. Μεγαλύτερη παραξενιά είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια της κουζίνας ανοιχτά. Πολλές φορές μπαίνω στο σπίτι, μετά από ραντεβού και νομίζω ότι μας έχουν κλέψει. Λύση βρέθηκε, έβαλα αυτόματους μεντεσέδες παντού. Έχουν μείνει τα συρτάρια βέβαια. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα».

