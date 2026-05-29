Για την καλλιτεχνική του πορεία, τις δυσκολίες που συναντά κανείς στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και την επαφή του με την τεχνητή νοημοσύνη μίλησε ο Γιώργος Σουξές.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πολλές φορές, όχι μόνο συζητά με το AI, αλλά τσακώνεται κιόλας…

«Κάποια στιγμή λες ότι πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου, γιατί να μου δημιουργείς θέματα έτσι επειδή εσύ είσαι κάπως; Πρώτα το συζητάμε και το τελειώνουμε. Κάποιες περιπτώσεις σου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εμένα μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνωτος» είπε και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό είναι ελάττωμα. Ζω μόνος μου και αρκετά μοναχικά. Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα. […] Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ, το βρίζω τις περισσότερες φορές. Αν αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Δεν έχω ζήσει δύσκολη ζωή, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Στον χώρο όμως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν. Όταν είσαι γνωστός, σε… παραβλέπουν. Δεν αξίζουν όλοι τα λεφτά που παίρνουν»

