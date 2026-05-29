search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 08:46

Γιώργος Σουξές: «Δεν έχω πια πολλούς φίλους, συζητάω με το AI και το βρίζω» (Video)

29.05.2026 08:46
souxes-new

Για την καλλιτεχνική του πορεία, τις δυσκολίες που συναντά κανείς στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και την επαφή του με την τεχνητή νοημοσύνη μίλησε ο Γιώργος Σουξές.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πολλές φορές, όχι μόνο συζητά με το AI, αλλά τσακώνεται κιόλας…

«Κάποια στιγμή λες ότι πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου, γιατί να μου δημιουργείς θέματα έτσι επειδή εσύ είσαι κάπως; Πρώτα το συζητάμε και το τελειώνουμε. Κάποιες περιπτώσεις σου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εμένα μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνωτος» είπε και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό είναι ελάττωμα. Ζω μόνος μου και αρκετά μοναχικά. Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα. […] Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ, το βρίζω τις περισσότερες φορές. Αν αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Δεν έχω ζήσει δύσκολη ζωή, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Στον χώρο όμως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν. Όταν είσαι γνωστός, σε… παραβλέπουν. Δεν αξίζουν όλοι τα λεφτά που παίρνουν»

Διαβάστε επίσης:

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Κέιτ Μος: Η φωτογραφία-σύμβολο που παρεξηγήθηκε και η αληθινή ιστορία πίσω της

Σελίν Ντιόν: Στη μικρή οθόνη η παιδική της ηλικία – Έρχεται τηλεοπτική σειρά για την εμβληματική ερμηνεύτρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

vanesa-adamopoulou-new
LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

kafsonas_evropi_2805_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

mitsotakis-synedrio-nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πανελλαδικές: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους υποψηφίους – «Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

XAMOGELOPAIDIOU
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 17χρονης από δομή στη Νέα Σμύρνη – Missing Alert από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:09
influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

vanesa-adamopoulou-new
LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

kafsonas_evropi_2805_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

1 / 3