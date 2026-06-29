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29.06.2026 13:39

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

29.06.2026 13:39
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Για τα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια μιλησε ο Τάσος Ξιαρχό, επισημαίνοντας ότι όσο περνά ο καιρός, εξελίσσεται και ο ίδιος που πλέον, καταπιάνεται και με νέες αρμοδιότητες, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «έναν νέο Φωκά Ευαγγελινό»…

«Το καλοκαίρι θα κάνω πολλά βιντεοκλιπ και ό,τι άλλο τύχει» είπε, αρχικά, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@star», επισημαίνοντας ότι όσο τα χρόνια περνούν, δεν θα χορεύει τόσο αλλά θα σκηνοθετεί, καθώς αν και δεν είναι κάτι που έχει σπουδάσει, ωστόσο, το κατέχει έπειτα από τα βιντεοκλιπ που έχει κάνει και τα οποία -όπως είπε- ξεπερνούν τα 400.

«Όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω, πονάει η μέση μου, γι’ αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης. Δεν το έχω σπουδάσει, αλλά το έχω μάθει τόσα χρόνια με τη δουλειά. Έχω κάνει πάνω από 400 βιντεοκλίπ. Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν παίρνει πίσω όσα έχει δηλώσει κατά το παρελθόν για τον καταξιωμένο χορογράφο.

«Ό,τι κι αν έχω πει γι’ αυτόν, έχει ιστορία και είναι φοβερός άνθρωπός. Δεν παίρνω πίσω αυτά που έχω πει. Έκατσα και σκέφτηκα, δεν σημαίνει ότι αυτά που έλεγα δεν ισχύουν, αλλά τα έλεγα με πολύ λάθος τρόπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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