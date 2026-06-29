Η Ντούα Λίπα μάς συστήνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της – «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού μας!» (Photos)

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντούα Λίπα ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα της, Ανέσα, για τα 54α γενέθλιά της, χαρακτηρίζοντάς τη «βασίλισσα του σπιτιού».

Την Κυριακή, 28/6, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες. Στα στιγμιότυπα περιλαμβάνονταν εικόνες στις οποίες ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, καθώς και μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ντούα Λίπα εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τη μητέρα της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στη μανούλα μου! Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε! Ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας το οφείλουμε στην αγάπη, την υπομονή και τη δύναμή σου! Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού και των καρδιών μας! Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

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