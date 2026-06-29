O Μακρόν ξανά με γυαλιά…Top Gun – «Όργιο» φημών στο Χ για τo… χέρι της Μπριζίτ

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Talk of the town έγινε πάλι ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ.
Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με γυαλιά ηλίου τύπου aviator. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, αντιμετωπίζει εκ νέου ένα πρόβλημα στο μάτι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.
Ο Μακρόν διατήρησε τα γυαλιά του τόσο κατά την τελετή υπογραφής των συμφωνιών στο Μέγαρο των Ηλυσίων όσο και στη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε αργότερα σε ξενοδοχείο του Παρισιού.
Κάποιοι μάλιστα βάζουν και τη Μπριζίτ Μακρόν στο κάδρο της εξίσωσης, αφήνοντας υπόνοιες για… μαυρισμένο μάτι από το… χέρι της συζύγου του Γάλλου προέδρου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά ηλίου προκαλεί συζητήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, είχε εμφανιστεί επίσης με γυαλιά aviator, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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