O Μακρόν ξανά με γυαλιά…Top Gun – «Όργιο» φημών στο Χ για τo… χέρι της Μπριζίτ

Talk of the town έγινε πάλι ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με γυαλιά ηλίου τύπου aviator. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, αντιμετωπίζει εκ νέου ένα πρόβλημα στο μάτι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.

Emmanuel Macron accueille le sultan d’Oman à l'Elysée avec sa paire de lunettes de soleil #BFM2 pic.twitter.com/2HFm8b05Oz — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

Ο Μακρόν διατήρησε τα γυαλιά του τόσο κατά την τελετή υπογραφής των συμφωνιών στο Μέγαρο των Ηλυσίων όσο και στη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε αργότερα σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

🇫🇷 France's Macron is rocking sunglasses again



Another late night with Brigitte? pic.twitter.com/9OKNNe3Cws — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 29, 2026

😎



France is roasting — and Emmanuel Macron's signature sunglasses have made a comeback.



The French president wore the shades during a meeting with Oman's Sultan Haitham bin Tariq, who is in France for a two-day official visit.



Was it because of the heat? Or simply diplomacy… pic.twitter.com/rfiHb1G807 June 29, 2026

Κάποιοι μάλιστα βάζουν και τη Μπριζίτ Μακρόν στο κάδρο της εξίσωσης, αφήνοντας υπόνοιες για… μαυρισμένο μάτι από το… χέρι της συζύγου του Γάλλου προέδρου.

Domestic abuse survivor Emmanuel Macron is wearing sunglasses indoors again, this time while meeting the Sultan of Oman. 😂 Is Mrs Macron laying down the law again? https://t.co/ZJOQvXN85M pic.twitter.com/POakcIdDug June 29, 2026

🚨 Breaking News…



The French president was seen wearing sunglasses even indoors during his meeting with the Sultan of Oman in Paris.



Some have speculated that his wife may have hit him in the eye again and that he’s wearing the sunglasses to hide the bruises.😯 pic.twitter.com/W2apK8Gvdw June 29, 2026

Macron ressort ces lunettes Top Gun.



Pour info, la coco est un vasodilatateur qui peut provoquer des ruptures de vaisseaux oculaires.



Ou bien, Brigitte a encore frappé. pic.twitter.com/f3dunjTT8l — Hibiscus Tropical 🌎🌺🌴🐸 (@hibiscus_peyi) June 29, 2026

🇫🇷🙄 Emmanuel Macron qui porte ses lunettes à l’extérieur comme à l’intérieur pour accueillir son hôte omanais, le sultan Haitham bin Tariq, à l’Élysée…



Encore une mornifle de Becoming Brigitte, alors il renouvele le même look que dans l’avion. Il veut tellement exister et se… pic.twitter.com/9FC9wEqWoN — 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) June 29, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά ηλίου προκαλεί συζητήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, είχε εμφανιστεί επίσης με γυαλιά aviator, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇫🇷 French President Emmanuel Macron reappeared on Monday wearing now-iconic aviator sunglasses that caused a stir at the Davos forum when he wore them due to an eye condition during a speech standing up to Donald Trump https://t.co/csjtRlNine pic.twitter.com/guTsqFzH0U — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

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