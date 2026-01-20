Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»

«Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», είπε μιλώντας από το Νταβός της Ελβετίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο όπως είπε δεν σκοπεύει να συναντηθεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Παράλληλα έκρουσε τον «κώδωνα του κινδύνου», τονίζοντας πως ο κόσμος βιώνει μια αλλαγή, καθώς απομακρύνεται από τους διεθνείς κανόνες και οδεύει προς μία παγκόσμια αστάθεια, όπου ο μόνος νόμος που θα έχει σημασία θα είναι αυτός του πιο ισχυρού.

«Είναι… μια αλλαγή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να έχει σημασία είναι αυτός του ισχυρότερου», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας και προσέθεσε ότι αυτό που ονόμασε «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» επανέρχεται στην επιφάνεια.

Ο Μακρόν ανέφερε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στον «νόμο του ισχυρότερου» και ότι είναι απίστευτο το γεγονός ότι η Ένωση αναγκάζεται να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του μέσο κατά του καταναγκασμού, γνωστό ως «εμπορικό μπαζούκα» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ακόμα ο Μακρόν.

Περιέγραψε «τον ανταγωνισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω εμπορικών συμφωνιών που υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στην αποδυνάμωση και υποταγή της Ευρώπης».

Αυτές «συνδυάστηκαν με μια ατελείωτη συσσώρευση νέων δασμών που είναι θεμελιωδώς απαράδεκτοι — ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας», είπε.

Χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ έναν αδύναμο θεσμό, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει συνοχή.

Σχολιάζοντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για επιβολή δασμών200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, ανέφερε ότι «θα παραμείνουμε ήρεμοι και θα υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας και τους παραγωγούς μας».

Από το «Eye of the Tiger» στο Top Gun

Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε την ομιλία του, αλλά και τις συναντήσεις του φορώντας γυαλιά ηλίου.

Les images d'Emmanuel Macron à son arrivée à Davos pic.twitter.com/lYqz5cwxh9 — BFM (@BFMTV) January 20, 2026

Υπενθυμίζεται, ότι εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες με πρησμένο και κόκκινο μάτι στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. «Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου» είχε πει στην αρχή της ομιλίας του. Ο ίδιος, καθησύχασε αμέσως το κοινό κάνοντας λόγο για κάτι που δεν είναι «σοβαρό» και αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση με μία αναφορά στο τραγούδι “Eye of the Tiger», από την ταινία «Ρόκι ΙΙΙ» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας», ανέφερε.

Από τότε, ο Μακρόν εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου, σε αεροπορικό στιλ Aviator με μπλε φακό, γυαλιά που θυμίζουν το στιλ του Τομ Κρουζ σε μια άλλη πασίγνωστη ταινία, το «Top Gun».