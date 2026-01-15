Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κόκκινο μάτι: «Αθέλητη αναφορά στο Eye of the tiger»

Με κόκκινο μάτι εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του για το νέο έτος στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

«Συγχωρέστε με για την αντιαισθητική εικόνα του ματιού μου. Είναι εντελώς ακίνδυνη κατάσταση», είπε ο Εμάνουελ Μακρόν, ανεβαίνοντας στο βήμα.

'Eye of the tiger, it's a symbol of determination' pic.twitter.com/kk75V60bJy — Sprinter Press (@SprinterPress) January 15, 2026

Και αστειεύτηκε ότι είναι σημάδι για την αποφασιστικότητα που επιδείξουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. «Δείτε το ως μια αθέλητη αναφορά στο “Eye of the Tiger”. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».

