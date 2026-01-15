Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κόκκινο μάτι: «Αθέλητη αναφορά στο Eye of the tiger»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με κόκκινο μάτι εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του για το νέο έτος στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.
«Συγχωρέστε με για την αντιαισθητική εικόνα του ματιού μου. Είναι εντελώς ακίνδυνη κατάσταση», είπε ο Εμάνουελ Μακρόν, ανεβαίνοντας στο βήμα.
Και αστειεύτηκε ότι είναι σημάδι για την αποφασιστικότητα που επιδείξουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. «Δείτε το ως μια αθέλητη αναφορά στο “Eye of the Tiger”. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».
