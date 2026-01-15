Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Η ουκρανική κρίση είναι άμεση συνέπεια του ότι αγνόησαν τα συμφέροντα της Ρωσίας και δημιούργησαν απειλές για την ασφάλειά της, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων των πρεσβευτών.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν προτάσεις για μια δίκαιη αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία θα βοηθούσε στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία: «Δεν λένε τυχαία: η ειρήνη δεν έρχεται από μόνη της – χτίζεται και χτίζεται κάθε μέρα. Η ειρήνη απαιτεί προσπάθεια, ευθύνη και συνειδητή επιλογή».

Μιλώντας για τη βασική αιτία της ουκρανικής κρίσης, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι είναι απαραίτητο «να ξεκινήσουμε από την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη, για όλους και επομένως με τους ίδιους όρους και χωρίς αστερίσκους: Δεν μπορεί να διασφαλιστεί για ορισμένους εις βάρος της ασφάλειας άλλων, πρόσθεσε.

«Αυτή η αρχή κατοχυρώνεται σε θεμελιώδη διεθνή νομικά έγγραφα. Η παραβίαση αυτής της βασικής, ζωτικής αρχής δεν οδήγησε ποτέ σε τίποτα καλό και ποτέ δεν θα οδηγήσει. Αυτό έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα από την κρίση γύρω από την Ουκρανία, η οποία είναι άμεση συνέπεια ετών αγνόησης των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας και μιας σκόπιμης πορείας δημιουργίας απειλών για την ασφάλειά μας και προώθησης του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας», σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Η Μόσχα θα οικοδομήσει σχέσεις, όπως είπε, με όσους είναι έτοιμοι για συνεργασία και υποστηρίζουν την ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Μιλώντας για την κατάσταση στη διεθνή σκηνή, τόνισε πως επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο. Δεκάδες χώρες υποφέρουν από χάος και ανομία και δεν έχουν τους πόρους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους:

«Η διπλωματία, η αναζήτηση συναίνεσης και συμβιβαστικών λύσεων αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από μονομερείς και επικίνδυνες ενέργειες. Και αντί για διάλογο μεταξύ κρατών, ακούμε έναν μονόλογο από εκείνους που, με το δικαίωμα της ισχύος, θεωρούν επιτρεπτό να υπαγορεύουν τη θέλησή τους, να διδάσκουν στους άλλους πώς να ζουν και να δίνουν εντολές».

Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, ο οποίος διακόπηκε λόγω υπαιτιότητάς τους:

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση θα αλλάξει και οι χώρες μας θα επιστρέψουν σε μια κανονική, εποικοδομητική επικοινωνία βασισμένη στις αρχές του σεβασμού των εθνικών συμφερόντων και της εξέτασης των θεμιτών ανησυχιών για την ασφάλεια. Η Ρωσία ήταν και παραμένει προσηλωμένη ακριβώς σε αυτές τις προσεγγίσεις».

Παράλληλα, είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ενισχύσει τους δεσμούς της με χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ενδιαφέρεται για ένα Αφγανιστάν απαλλαγμένο από πόλεμο, τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχουν επίσης προοπτικές συνεργασίας με την Αφρική.

«Οι Κουβανοί φίλοι μας»

Ο Πούτιν ζήτησε την επέκταση του εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις σχέσεις με τη Βραζιλία και την Κούβα:

«Πάντα παρείχαμε και συνεχίζουμε να παρέχουμε βοήθεια στους Κουβανούς φίλους μας και είμαστε αλληλέγγυοι με την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους με όλη τους τη δύναμη».

Στην Ασία, η Ρωσία θέλει επίσης να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Νότια Κορέα και να επεκτείνει τους δεσμούς με τη Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές και τις Μαλδίβες.

Εκπρόσωποι 11 μη φιλικών χωρών παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, καθώς και οι πρέσβεις του Αφγανιστάν, της Κούβας, της Σρι Λάνκα, του Περού, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών.

Νόμιμοι στόχοι οι δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, λέει η Ζαχάροβα

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο οι δυτικές δυνάμεις να αναπτύσσουν δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία και οποιοιδήποτε τέτοιοι στρατιώτες θα θεωρηθούν από τη Μόσχα νόμιμοι στόχοι.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».

Το Κρεμλίνο λέει ότι ο Τραμπ έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί μια συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε δηλώσει πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκτίμηση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, έρχεται σε αντίθεση με αυτή Ευρωπαίων συμμάχων, που έχουν κατ’ επανάληψη υποστηρίξει ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να τερματίσει τον πόλεμο και θέλει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη, επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις από τη Δύση.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ αναφορικά με τον Πούτιν, μιλώντας χθες στο Reuters, στο Οβάλ Γραφείο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει συμφωνία». Ερωτηθείς για ποιο λόγο οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα τη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς εάν συμφωνεί με τον Τραμπ: «Συμφωνώ, αυτό ισχύει ουσιαστικά. Ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική πλευρά παραμένουν ανοικτοί (σε συνομιλίες). Η ρωσική θέση είναι γνωστή. Είναι γνωστή στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, στον πρόεδρο Τραμπ και στην ηγεσία του καθεστώτος του Κιέβου».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μειώνονται οι ευκαιρίες της Ουκρανίας εάν θέλει να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. «Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα για το καθεστώς του Κιέβου και το παράθυρό του για να ληφθούν αποφάσεις κλείνει … Είναι ώρα ο Ζελένσκι να αναλάβει τις ευθύνες του και την κατάλληλη απόφαση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Προελαύνει η Ρωσία

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πάνω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το πρώτο μισό του Ιανουαρίου, δήλωσε σήμερα ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ρωσία κατέλαβε πέρυσι 6.640 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν ελέγχει η Ρωσία, αλλά τα οποία διεκδικεί ως δικά της. Η Ουκρανία –που έχει απορρίψει την ιδέα να χαρίσει εδάφη στη Μόσχα—θέλει οι εχθροπραξίες να σταματήσουν κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της.

Οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία ύστερα από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αν και κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν είναι εξαιρετικά απίθανο να δεχθεί κάποιους από τους όρους.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για επιπλέον συνομιλίες για την Ουκρανία μόλις συμφωνηθεί μια ημερομηνία για την επίσκεψη.

Διαβάστε επίσης:

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων στη Μινεσότα – «Θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Νέα Υόρκη: Σάλος με τον πρώην δήμαρχο Έρικ Άνταμς – «Άντε γ@@@@@@» είπε σε γυναίκα που τον αποδοκίμαζε (Video)

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ για καλό σκοπό (video)