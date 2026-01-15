Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ επιμένει να την αποκτήσει – «Μη μας αποκλείετε από την Αρκτική» διαμηνύει η Μόσχα

Στρατιώτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να φτάνουν στη Γροιλανδία για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας του αρκτικού νησιού, μετά από συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τόνισαν «θεμελιώδη διαφωνία» μεταξύ της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Η Γαλλία έχει ήδη στείλει 15 στρατιώτες και η Γερμανία 13. Συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία και η Σουηδία.

Η αποστολή έχει περιγραφεί ως άσκηση αναγνώρισης εδάφους με στρατεύματα για την τοποθέτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γροιλανδία ως συμβολική πράξη.

«Τα πρώτα γαλλικά στρατιωτικά στοιχεία είναι ήδη καθ’ οδόν» και «θα ακολουθήσουν και άλλα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη, καθώς οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι στρατιώτες από την ορεινή μονάδα πεζικού της χώρας βρίσκονται ήδη στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Η Γαλλία δήλωσε ότι η διήμερη αποστολή είναι ένας τρόπος να δείξει ότι τα στρατεύματα της ΕΕ μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα εάν χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε ότι αναπτύσσει μια ομάδα αναγνώρισης 13 ατόμων στη Γροιλανδία την Πέμπτη.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ διατηρούν μόνιμη στρατιωτική παρουσία μέσω της Pituffik Space Base (πρώην Thule Air Base). Η βάση αποτελεί κομβικό σημείο για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αμυντικής επιτήρησης.

Η Ολλανδία και η Φινλανδία προστέθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες που ανακοινώνουν ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, με φόντο τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το υπό δανική κυριαρχία νησί της Αρκτικής.

«Η ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας) είναι στρατηγικής σημασίας για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπενς Μπρέκελμανς σε ανακοίνωσή του.

«Γι’ αυτό η Ολλανδία συμμετέχει, μαζί με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, σε κοινή αποστολή αναγνώρισης στη Γροιλανδία στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής άσκησης στην Αρκτική», πρόσθεσε. «Το υπουργείο Άμυνας θα στείλει έναν αξιωματικό του ναυτικού», διευκρίνισε ο Μπρέκελμανς.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως θα στείλει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους στη Γροιλανδία για να διερευνήσουν πιθανές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η Δανία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αυξήσει τη δική της στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία την Τετάρτη, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουν τις προθέσεις του Τραμπ να αναλάβει την ημιαυτόνομη δανική επικράτεια για να αξιοποιήσει τους ορυκτούς πόρους της εν μέσω αυξανόμενου ρωσικού και κινεζικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών βγήκαν από τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς έχοντας σημειώσει μικρή πρόοδο στο να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από την επιδίωξη της κατάληψης της Γροιλανδίας.

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος επιθυμεί να κατακτήσει τη Γροιλανδία».

Η Γροιλανδή ομόλογός του, Βίβιαν Μότζφελντ, ζήτησε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα θέλει να «ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι δύο υπουργοί ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συστήσουν μια ομάδα εργασίας για να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας και την ασφάλεια στην Αρκτική.

«Την χρειαζόμαστε πραγματικά [τη Γροιλανδία]», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο μετά τη συνάντηση της Τετάρτης. «Αν δεν μπούμε, η Ρωσία θα μπει και η Κίνα θα μπει. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Δανία γι’ αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης στον Λευκό Οίκο όταν έκανε τις δηλώσεις του.

«Πρώτα σκέφτηκαν την ιδέα ότι υπήρχαν κάποιοι επιτιθέμενοι και στη συνέχεια ότι ήταν έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για τις ενέργειες της Δύσης στη Γροιλανδία.

Σε δήλωσή της την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Δύση συνεχίζει να υποστηρίζει πως η Ρωσία και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι η κρίση γύρω από το καθεστώς της περιοχής αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της λεγόμενης «τάξης που βασίζεται σε κανόνες».

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τη θέση της Κίνας σχετικά με την απαράδεκτη αναφορά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της Ρωσίας και της Κίνας γύρω από τη Γροιλανδία ως λόγο για την τρέχουσα κλιμάκωση», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Μόσχα, πρόσθεσε η Ζαχάροβα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη θέση του Πεκίνου, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να επικαλείται η Δύση υποτιθέμενη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας γύρω από τη Γροιλανδία ως πρόσχημα για τη σημερινή κλιμάκωση.

Φόβος στις κοινότητες των Ινουίτ

Η προοπτική οι ΗΠΑ να καταφύγουν στη Γροιλανδία για να αξιοποιήσουν τα ορυκτά της έχει προκαλέσει φόβο στις κοινότητες των Ινουίτ γύρω από την πόλη Ιλουλισάτ, η οποία βρίσκεται δίπλα σε ένα παγωμένο φιόρδ στη δυτική πλευρά του νησιού.

Πριν από τη συνάντηση της Τετάρτης, ο Ινουίτ Γροιλανδός Καρλ Σάντγκριν, επικεφαλής του κέντρου επισκεπτών του παγοφιόρδ του Ιλουλισάτ, δήλωσε στο Al Jazeera: «Η ελπίδα μου είναι ότι ο Ρούμπιο θα έχει λίγη ανθρωπιά σε αυτή την ομιλία».

Οι φόβοι του αφορούν τον τρόπο ζωής των Ινουίτ.

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Είμαστε Ινουίτ και ζούμε εδώ χιλιάδες χρόνια», είπε. «Αυτό είναι το μέλλον της κόρης μου και του γιου μου, όχι ένα μέλλον για τους ανθρώπους που σκέφτονται τους πόρους».

