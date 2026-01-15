search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 14:15

«Απόβαση» στη Γροιλανδία – Η Ευρώπη «απαντά» στις απειλές Τραμπ

Με φόντο τις απειλές Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ευρωπαϊκές χώρες «στήνουν» δίκτυο άμυνας στην περιοχή, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην Αρκτική.

Η Δανία, στην οποία υπάγεται διοικητικά η Γροιλανδία, διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο νησί μέσω της Αρκτικής Διοίκησης. Το τελευταίο διάστημα, η Κοπεγχάγη έχει ανακοινώσει ενίσχυση των δυνάμεών της, με περισσότερες περιπολίες, μέσα επιτήρησης και προσωπικό.

Η Κοπεγχάγη έχει ξεκαθαρίσει ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας αποτελεί «ζήτημα εθνικής κυριαρχίας» και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η Γαλλία είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επιβεβαίωσαν αποστολή στρατιωτών στη Γροιλανδία. Πρόκειται για δυνάμεις με εξειδίκευση σε ακραίες και αρκτικές συνθήκες, οι οποίες συμμετέχουν σε αποστολές εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το Παρίσι έχει δηλώσει ότι η Αρκτική αποτελεί ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και όχι αποκλειστικά αμερικανικό πεδίο επιρροής.

Η Γερμανία έχει αποστείλει στρατιωτικά στελέχη στη Γροιλανδία στο πλαίσιο συνεργασίας με τη Δανία. Η αποστολή χαρακτηρίζεται μικρής κλίμακας, με έμφαση στην επιτήρηση, τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις.

Η Νορβηγία, με μακρά εμπειρία και στρατιωτική παρουσία στον Αρκτικό Κύκλο, συμμετέχει στην ενισχυμένη ευρωπαϊκή κινητικότητα. Νορβηγικές δυνάμεις λαμβάνουν μέρος σε αποστολές και ασκήσεις στη Γροιλανδία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Η Σουηδία, μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, συμμετέχει για πρώτη φορά τόσο ενεργά σε αποστολές στην Αρκτική. Στρατιωτικό προσωπικό της χώρας έχει αναπτυχθεί στη Γροιλανδία στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων και επιχειρησιακής συνεργασίας.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ διατηρούν μόνιμη στρατιωτική παρουσία μέσω της Pituffik Space Base (πρώην Thule Air Base). Η βάση αποτελεί κομβικό σημείο για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αμυντικής επιτήρησης.

Παρά τις δηλώσεις περί ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαίδευσης, είναι σαφές ότι η παρουσία ξένων δυνάμεων στη Γροιλανδία, σε συντονισμό με τη Δανία και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έχει στόχο τη στήριξή της και την προσπάθεια «απάντησης» στον Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η ρωσική διπλωματία εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε πάντως μια πιθανή εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία ως «εντελώς υποθετική». Είναι «απίθανο ένα έθνος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τρόελς Λουντ Πούλσεν σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

