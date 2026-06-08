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08.06.2026 09:50

Υπερκάλυψη και ισχυρή συμμετοχή στη δημόσια πρόταση της PRODEA για ανταλλαγή ομολογιών

08.06.2026 09:50
Prodea Investments

Ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα κατέγραψε η δημόσια πρόταση της PRODEA Investments προς τους κατόχους του πράσινου ομολόγου που είχε εκδώσει το 2021, με τη ζήτηση να ξεπερνά τον αρχικό στόχο και να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη στρατηγική και τις προοπτικές της εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη 112%, καθώς οι ομολογιούχοι προσέφεραν τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 50 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για τη μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, καθώς καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να απολαμβάνει στην αγορά, παρά το απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς για τον κλάδο των ακινήτων και των επενδύσεων.

Η δημόσια πρόταση αφορούσε μέρος του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021. Συγκεκριμένα, η PRODEA επιδίωξε την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα νέες μετοχές της εταιρείας. Η σχέση ανταλλαγής είχε καθοριστεί σε μία ομολογία για 200 νέες μετοχές, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη θέση τους από ομολογιούχοι σε μέτοχοι και να συμμετάσχουν πιο άμεσα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Η ανταπόκριση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής υποβλήθηκαν προσφορές για 56.013 ομολογίες. Η υπερκάλυψη κατά 12% αποτυπώνει, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, τόσο τη θετική αποτίμηση των προοπτικών της PRODEA όσο και τη διάθεση σημαντικής μερίδας επενδυτών να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η PRODEA αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση 10 εκατομμυρίων νέων μετοχών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο και στη διασπορά της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το ποσοστό του free float εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 17%.

Η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς αποτελεί στρατηγικό στόχο για πολλές εισηγμένες εταιρείες, καθώς μπορεί να βελτιώσει τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής, να αυξήσει τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και να διευρύνει την επενδυτική βάση της εταιρείας. Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η διοίκηση της PRODEA εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης, ευχαριστώντας τους ομολογιούχους που επέλεξαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Όπως επισημάνθηκε, η ανταπόκριση των επενδυτών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της τα επόμενα χρόνια.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης των κεφαλαίων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της PRODEA, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους.

Στη συναλλαγή συμμετείχαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι η AXIA Ventures Group και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ καθήκοντα νομικού συμβούλου ανέλαβε η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, η οποία υποστήριξε τη διαδικασία σε όλα τα στάδιά της.

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης έρχεται να ενισχύσει τη θέση της PRODEA στην αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των ομολογιούχων όσο και από εκείνη των μετόχων που παρακολουθούν τις κινήσεις της στον χώρο των επαγγελματικών ακινήτων και των επενδύσεων.

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