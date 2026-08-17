Η σπάνια φωτογραφία στο Ηρώδειο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Τζένη Καρέζη – Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

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Μια ξεχωριστή ανάμνηση από τον Σεπτέμβριο του 1981 μοιράστηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram που είναι αφιερωμένος στη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θυμήθηκε μια βραδιά στο Ηρώδειο, όπου είχε βρεθεί μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη και τον γιο της, Κωνσταντίνο Καζάκο, για να παρακολουθήσουν τον θρυλικό χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Στην ίδια παρέα ήταν και ο Σταύρος Νιάρχος.

Όπως αποκάλυψε, ο Νιάρχος διατηρούσε φιλική σχέση με τον Νουρέγιεφ και ήταν εκείνος που τους σύστησε μετά το τέλος της παράστασης, ενώ ακολούθησαν και φωτογραφίες μαζί του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις κοινές εξόδους που έκανε με τη μητέρα του, σημειώνοντας ότι συχνά παρακολουθούσαν σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις με σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη μέρα τον Σεπτέμβριο του 1981, στο Ηρώδειο μαζί με τη μητέρα μου και την Τζένη Καρέζη με τον γιο της Κωνσταντίνο, πήγαμε για να παρακολουθήσουμε τον θρυλικό Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Μαζί μας και ο Σταύρος Νιάρχος στη φωτογραφία κάθεται δίπλα μου. Ο Νιάρχος υπήρξε και φίλος με τον Νουρέγιεφ και μας τον σύστησε μετά την παράσταση και βγάλαμε και φωτογραφίες μαζί του.

Ο Νουρεγιεφ ήταν φιλικότατος και ευγενικός.

Με τη μητέρα μου μοιραζόμασταν συχνά τέτοιες όμορφες εξόδους, παρακολουθώντας σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής και παγκόσμιας σκηνής που επισκέπτονταν την Ελλάδα, αλλά και εκδηλώσεις στα ταξίδια μας στο εξωτερικό. Ήταν στιγμές που απολαμβάναμε πραγματικά μαζί και που κρατώ πάντα μέσα μου.

Η μητέρα μου διατηρούσε φιλικές σχέσεις και επαφές με σημαντικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής ζωής, ανθρώπους που την εκτιμούσαν και τη σέβονταν ιδιαίτερα»

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