Νέο ρεσιτάλ… αποκτήνωσης του Γκβιρ: «Κάλεσε» Ισραηλινούς να «καθαρίζουν 30-40» Παλαιστίνιους την ημέρα 

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Σε ένα νέο «κρεσέντο» μισανθρωπίας που θυμίζει εποχές του ‘40 προχώρησε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ακροδεξιός υπουργός της συγκυβέρνησης Νετανιάχου προχώρησε σε δηλώσεις που προκαλούν παγκόσμια οργή, με τον πρωθυπουργό φυσικά να μην αντιδρά για άλλη μία φορά.

Ο Γκβιρ «κάλεσε» σε «μαζικές εκτελέσεις» Παλαιστινίων και μάλιστα έδωσε και μια ιδέα για το πόσους εκτιμά πως πρέπει να δολοφονούν οι συμπατριώτες του…

«Πιστεύω ότι στοχευμένες εκκαθαρίσεις θα πρέπει γίνονται κάθε νύχτα στην Γάζα. Καθαρίστε 30 ή 40», είπε ευθρασώς σε podcast.

Αλλά δεν έμεινε εκεί αφού συνέχισε τις άθλιες δηλώσεις του. «Όχι μόνο όσους σας απειλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην ζωή. Ηδη τους κάνω φιλοφρόνηση αποκαλώντας του ανθρώπινα όντα» είπε ο ακροδεξιός υπουργός.

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