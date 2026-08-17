Γάτα που είχε εξαφανιστεί πριν δέκα χρόνια επέστρεψε στα… γενέθλια της «αφεντικίνας» της!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια απίστευτη και συγκινητική ιστορία επανένωσης ήρθε στο φως από την Ουαλία, με πρωταγωνίστρια μια γάτα που επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από… δέκα ολόκληρα χρόνια.

Η 13χρονη πλέον, Τσάρλι, είχε εξαφανιστεί όταν ήταν μόλις τριών ετών. Κι όμως, ξαφνικά μια μέρα η απρόσμενη επιστροφή της χάρισε στην οικογένεια μια στιγμή που περίμενε επί μία δεκαετία.

Οι ιδιοκτήτριές της, Λούσι και Χάνα Ρόμπερτσον, ήταν «συντετριμμένες» τον Απρίλιο του 2016, όταν η Τσάρλι, που τότε ήταν μόλις τριών ετών, εξαφανίστηκε. Η Χάνα είχε μετακομίσει πριν από δέκα χρόνια από το Νιούμπριτζ στο Άμπερκαρν, μια απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Μόλις τρεις ημέρες μετά τη μετακόμιση, η Τσάρλι, την οποία η Χάνα περιγράφει ως «λίγο ζωηρή» γάτα, εξαφανίστηκε.

Kaybolan kedi 10 yıl sonra evine döndü – Medyascope https://t.co/ICScCMbJmx — rusen cakir (@cakir_rusen) August 17, 2026

Η Τσάρλι ήταν γάτα που περνούσε αρκετό χρόνο έξω από το σπίτι και συνήθιζε να περιφέρεται στους δρόμους. Ωστόσο, μία ημέρα, λίγο καιρό αφότου η οικογένεια είχε μετακομίσει στη νέα περιοχή, η γάτα δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια την αναζητούσε για μήνες, χωρίς όμως να βρει κάποιο στοιχείο.

«Είχαμε κάποιες πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Προσπαθήσαμε να τη βρούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», δήλωσε η Χάνα.

Η Λούσι μιλώντας στο BBC Radio Wales Breakfast, είπε ότι, παρά το γεγονός πως ρωτούσαν κατοίκους της περιοχής και είχαν κάνει αναρτήσεις στο Facebook, δεν υπήρχε κανένα ίχνος της Τσάρλι. «Ήταν θλιβερό. Φοβόμασταν ότι μπορεί να την είχε χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή ότι δεν βρισκόταν πλέον στην περιοχή», είπε.

A CAT RETURNS HOME AFTER MISSING FOR 10 YEARS – STORY IS BLOWING UP RN



This cat Charlie had been missing for 10 years and a few days ago it came back home like it was nothing.



The story is literally BLOWING UP RN, News Articles and Posts are coming out every minute for this… pic.twitter.com/GB89hO3pEi August 17, 2026

«Δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούσαμε να τη βρούμε», ανέφερε.

Και τότε, τον περασμένο μήνα, συνέβη κάτι «απίστευτο». Την ημέρα των 30ών γενεθλίων της Λούσι, οι δύο γυναίκες έλαβαν τηλεφώνημα από κτηνιατρείο που τους ενημέρωνε ότι η Τσάρλι είχε βρεθεί.

Ένας κάτοικος της περιοχής είχε εντοπίσει τη γάτα να ζει μέσα σε θάμνους. Για εβδομάδες της έδινε φαγητό, θεωρώντας ότι ήταν αδέσποτη, μέχρι που αποφάσισε να την πάει στον κτηνίατρο. Εκεί, οι γιατροί εντόπισαν τον αριθμό του μικροτσίπ της και κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την οικογένειά της.

Cat missing for 10 years returns home on owner's 30th birthday @Hedgewatch 🐾🐾🐾❤️❤️❤️ https://t.co/a7bRnkPYIc August 17, 2026

Μάλιστα, ακόμα και η κτηνίατρος έμεινε «πραγματικά έκπληκτη», όπως ανέφερε η Χάνα, όταν πληροφορήθηκε ότι η Τσάρλι αγνοούνταν επί μία ολόκληρη δεκαετία.

Η γάτα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Το τρίχωμά της ήταν περιποιημένο και δεν έδειχνε ταλαιπωρημένη. Η Λούσι δήλωσε ότι η αγαπημένη τους γάτα τις αναγνώρισε «αμέσως». «Ήταν υπέροχο, γιατί δεν το περιμέναμε», είπε, προσθέτοντας ότι η Τσάρλι «δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Είναι ακριβώς ίδια με τις παλιές φωτογραφίες που έχουμε».

Διαβάστε επίσης:

«Θαύμα επιβίωσης» στο Μεξικό: Ψαράς επέζησε 15 μέρες σε υποβρύχιο σπήλαιο σε βάθος 100 μέτρων (photos/video)

Ρωσία: Δίκτυο μυστικών βάσεων για drones μεγάλης εμβέλειας – Στόχοι του ΝΑΤΟ εντός βεληνεκούς

Το Κονγκό βιώνει τη φονικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία του