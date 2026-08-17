«Θαύμα επιβίωσης» στο Μεξικό: Ψαράς επέζησε 15 μέρες σε υποβρύχιο σπήλαιο σε βάθος 100 μέτρων (photos/video)

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Ο ψαράς Εράστο Κρισάντο Βαλντές είναι κυριολεκτικά… survivor καθώς αγνοούνταν από τις 23 Ιουλίου και τελικά εντοπίστηκε ζωντανός σε υποβρύχια σπηλιά, με την ιστορία του να αποτελεί ένα «θαύμα» επιβίωσης.
Ο 31χρονος είχε πάει με τον πατέρα του για ψάρεμα σε ένα cenotes, μια από τις φυσικές καταβόθρες που υπάρχουν στο Μεξικό.
Οι δυο τους έκαναν ψαροντούφεκο στην περιοχή αλλά αρκετή ώρα αργότερα, στην επιφάνεια του νερού βγήκε μόνο ο πατέρας του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές ότι ο γιος του αγνοούνταν.
Σύμφωνα με την SUN, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 31χρονου.
Οι συνθήκες στο κενοτέ ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πρόκειται για ένα πολύ βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα με σπηλιές και περάσματα.
Μεξικανοί δύτες και ειδικές ομάδες συμμετείχαν στις έρευνες, ενώ στη συνέχεια την επιχείρηση ενίσχυσαν δέκα μέλη της Ναυτικής Γραμματείας του Μεξικού, μεταξύ των οποίων εξειδικευμένοι δύτες διάσωσης.
Οι δύτες πραγματοποίησαν αρκετές καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα, χωρίς αρχικά να καταφέρουν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.
Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση, η κοινή ομάδα έρευνας που στήθηκε με διασώστες από Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία και Δομινικανή Δημοκρατία εντόπισε ένα ψαροντούφεκο σε βάθος 65 μέτρων και αυτό… προκάλεσε τρόμο σε όλους.
«Ήμασταν προετοιμασμένοι να βρούμε το πτώμα του. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια» λέει ένας από τους ερευνητές και πράγματι, αφού πέρασαν συνολικά 15 ημέρες, ο Βαλντές εντοπίστηκε ζωντανός σε μια σπηλιά.
Η σπηλιά αυτή ήταν ανεξερεύνητη, με πολύ περιορισμένη ορατότητα και αιχμηρά βράχια που προεξείχαν, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη.
Ο έμπειρος Αμερικανός δύτης σπηλαίων Χάρι Γκαστ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στο Divernet ότι η αποστολή που του ανατέθηκε αρχικά παρουσιάστηκε ως επιχείρηση ανάσυρσης πτώματος και ότι δεν είχαν καμία ελπίδα να τον βρουν ζωντανό.
Περίπου 75 λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης του κατάδυσης, ο Γκαστ εντόπισε μια εφεδρική φιάλη αέρα περίπου 100 μέτρα μέσα στη σπηλιά, όπως είπε στο μέσο.
Το εύρημα έδωσε μια ένδειξη για τη διαδρομή που μπορεί να είχε ακολουθήσει ο Βάλντες.
Την επόμενη ημέρα, ο Γκαστ επέστρεψε στο σημείο όπου είχε βρει τη φιάλη και ανακάλυψε «μια μεγάλη στεγνή σπηλιά».
Ο δύτης φώναξε ρωτώντας αν υπήρχε κάποιος εκεί μέσα. Τότε άκουσε τον Βάλντες να του φωνάζει πίσω «ναι!».
«Δεν μπορούσα να τον δω, αλλά τον διαβεβαίωσα ότι θα επέστρεφα μαζί με περισσότερη βοήθεια για να τον βγάλουμε», είπε ο Γκαστ ο οποίος επέστρεψε με ακόμα έναν δύτη και έδωσαν στον Βάλντες αναπνευστική συσκευή συνδεδεμένη με φιάλη αέρα.
Στη συνέχεια μετέφεραν τον σοβαρά αφυδατωμένο και υποσιτισμένο άνδρα μέσα από το σκοτάδι, διανύοντας περίπου 100 μέτρα κάτω από το νερό, μέχρι την επιφάνεια της καταβόθρας.
Ο άνδρας είχε καταφέρει να βρει μια κοιλότητα μέσα στο υποβρύχιο σπήλαιο, όπου υπήρχε θύλακας αέρα. Εκεί παρέμεινε επί περίπου δύο εβδομάδες, περιμένοντας απεγνωσμένα να φτάσει η βοήθεια.
Κατάφερε όμως να επιβιώσει χάρη στο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα και κυρίως χάρη στον μικρό θύλακα αέρα που του επέτρεψε να αναπνέει.
Σε μια συνέντευξη με το NMás, ο Erasto είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και που μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά και την οικογένειά μου».
«Ήταν ένα θαύμα – ένα απίστευτο θαύμα»
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