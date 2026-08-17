«Θαύμα επιβίωσης» στο Μεξικό: Ψαράς επέζησε 15 μέρες σε υποβρύχιο σπήλαιο σε βάθος 100 μέτρων (photos/video)

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Ο ψαράς Εράστο Κρισάντο Βαλντές είναι κυριολεκτικά… survivor καθώς αγνοούνταν από τις 23 Ιουλίου και τελικά εντοπίστηκε ζωντανός σε υποβρύχια σπηλιά, με την ιστορία του να αποτελεί ένα «θαύμα» επιβίωσης.

Ο 31χρονος είχε πάει με τον πατέρα του για ψάρεμα σε ένα cenotes, μια από τις φυσικές καταβόθρες που υπάρχουν στο Μεξικό.

Οι δυο τους έκαναν ψαροντούφεκο στην περιοχή αλλά αρκετή ώρα αργότερα, στην επιφάνεια του νερού βγήκε μόνο ο πατέρας του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές ότι ο γιος του αγνοούνταν.

🚨 ¡Milagro en Veracruz! 🙏🏼✨

Tras 15 días desaparecido, el pescador Erasto Crisanto (31) fue hallado con vida al fondo de una caverna de 100 metros en un cenote de Uxpanapa. 🕳️😱

Sobrevivió dos semanas sin alimento. pic.twitter.com/bmUj3TpU8h — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) August 10, 2026

Σύμφωνα με την SUN, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 31χρονου.

Οι συνθήκες στο κενοτέ ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πρόκειται για ένα πολύ βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα με σπηλιές και περάσματα.

Μεξικανοί δύτες και ειδικές ομάδες συμμετείχαν στις έρευνες, ενώ στη συνέχεια την επιχείρηση ενίσχυσαν δέκα μέλη της Ναυτικής Γραμματείας του Μεξικού, μεταξύ των οποίων εξειδικευμένοι δύτες διάσωσης.

Οι δύτες πραγματοποίησαν αρκετές καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα, χωρίς αρχικά να καταφέρουν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Έψαχναν το πτώμα του και τον βρήκαν ζωντανό

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση, η κοινή ομάδα έρευνας που στήθηκε με διασώστες από Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία και Δομινικανή Δημοκρατία εντόπισε ένα ψαροντούφεκο σε βάθος 65 μέτρων και αυτό… προκάλεσε τρόμο σε όλους.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι να βρούμε το πτώμα του. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια» λέει ένας από τους ερευνητές και πράγματι, αφού πέρασαν συνολικά 15 ημέρες, ο Βαλντές εντοπίστηκε ζωντανός σε μια σπηλιά.

#SupervivenciaMilagrosa



𝙄𝙗𝙖𝙣 𝙥𝙤𝙧 𝙨𝙪 𝙘𝙖𝙙𝙖́𝙫𝙚𝙧… 𝙡𝙤 𝙝𝙖𝙡𝙡𝙖𝙣 𝙫𝙞𝙫𝙤 𝙩𝙧𝙖𝙨 𝟭𝟱 𝙙𝙞́𝙖𝙨 𝙨𝙪𝙢𝙚𝙧𝙜𝙞𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙘𝙚𝙣𝙤𝙩𝙚



Luego de que autoridades municipales, Semar, Protección Civil y un grupo de buzos especializados intentaban buscar su cadáver… pic.twitter.com/pOmQkavjLD — Expresiones Guerrero (@Expresiones_Gro) August 11, 2026

Η ανεξερεύνητη σπηλιά

Η σπηλιά αυτή ήταν ανεξερεύνητη, με πολύ περιορισμένη ορατότητα και αιχμηρά βράχια που προεξείχαν, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο έμπειρος Αμερικανός δύτης σπηλαίων Χάρι Γκαστ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στο Divernet ότι η αποστολή που του ανατέθηκε αρχικά παρουσιάστηκε ως επιχείρηση ανάσυρσης πτώματος και ότι δεν είχαν καμία ελπίδα να τον βρουν ζωντανό.

#Uxpanapa

“Siempre le pedí a Dios que me rescatara o que mandaran a alguien. Estuve rezando en lo que para mí fueron tres días”, son las primeras palabras de Erasto Crisanto Valdez, el pescador de 31 años que permaneció durante más de dos semanas en las profundidades de un cenote… pic.twitter.com/pWDz6In4O4 — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) August 10, 2026

Περίπου 75 λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης του κατάδυσης, ο Γκαστ εντόπισε μια εφεδρική φιάλη αέρα περίπου 100 μέτρα μέσα στη σπηλιά, όπως είπε στο μέσο.

Το εύρημα έδωσε μια ένδειξη για τη διαδρομή που μπορεί να είχε ακολουθήσει ο Βάλντες.

🔴Pescador declarado muerto #reaparece con vida en #cenote de Veracruz.



En el Valle de Uxpanapa, tras quince días de intensa búsqueda, el pescador Erasto Crisanto (31 años), dado por muerto en un cenote virgen, reapareció con vida. #Sobrevivió en condiciones extremas. pic.twitter.com/SrO0VwyFeb — Sintexto (@SintextoMX) August 11, 2026

Την επόμενη ημέρα, ο Γκαστ επέστρεψε στο σημείο όπου είχε βρει τη φιάλη και ανακάλυψε «μια μεγάλη στεγνή σπηλιά».

«Είναι κανείς εδώ;»

Ο δύτης φώναξε ρωτώντας αν υπήρχε κάποιος εκεί μέσα. Τότε άκουσε τον Βάλντες να του φωνάζει πίσω «ναι!».

«Δεν μπορούσα να τον δω, αλλά τον διαβεβαίωσα ότι θα επέστρεφα μαζί με περισσότερη βοήθεια για να τον βγάλουμε», είπε ο Γκαστ ο οποίος επέστρεψε με ακόμα έναν δύτη και έδωσαν στον Βάλντες αναπνευστική συσκευή συνδεδεμένη με φιάλη αέρα.

Στη συνέχεια μετέφεραν τον σοβαρά αφυδατωμένο και υποσιτισμένο άνδρα μέσα από το σκοτάδι, διανύοντας περίπου 100 μέτρα κάτω από το νερό, μέχρι την επιφάνεια της καταβόθρας.

✨ Sobrevivió 15 días atrapado en un cenote.

Erasto Crisantos, un pescador de 31 años, volvió a nacer tras quedar atrapado bajo tierra en Uxpanapa, Veracruz. Gracias a una cúpula de aire, a la labor de los buzos y a su fe inquebrantable, logró reunirse con su familia.… pic.twitter.com/54gCU0OhlN — Excélsior (@Excelsior) August 15, 2026

Ο άνδρας είχε καταφέρει να βρει μια κοιλότητα μέσα στο υποβρύχιο σπήλαιο, όπου υπήρχε θύλακας αέρα. Εκεί παρέμεινε επί περίπου δύο εβδομάδες, περιμένοντας απεγνωσμένα να φτάσει η βοήθεια.

Κατάφερε όμως να επιβιώσει χάρη στο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα και κυρίως χάρη στον μικρό θύλακα αέρα που του επέτρεψε να αναπνέει.

«Ευχαριστώ τον Θεό»

Σε μια συνέντευξη με το NMás, ο Erasto είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και που μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά και την οικογένειά μου».

«Ήταν ένα θαύμα – ένα απίστευτο θαύμα»

El momento emotivo para Erasto Crisanto fue abrazar a sus dos hijos luego de estar 16 días desaparecido en una cueva a 100 metros de profundidad en un cenote del municipio de Uxpanapa, en Veracruz. Pensar que muchos jóvenes dicen que tener hijos es "horrible", basta esta imagen pic.twitter.com/1tHz7Lv4wm — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) August 13, 2026

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