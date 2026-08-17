Ρωσία: Δίκτυο μυστικών βάσεων για drones μεγάλης εμβέλειας – Στόχοι του ΝΑΤΟ εντός βεληνεκούς

Takeaways by to pontiki AI Η Ρωσία έχει αναπτύξει δίκτυο δέκα βάσεων με δεκάδες νέες εξέδρες εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διευκολύνουν τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις και επιτρέπουν στη Μόσχα να πλήττει στόχους εντός του ουκρανικού εδάφους με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ορισμένα από τα νέα ρωσικά drones, όπως τα μοντέλα Geran, διαθέτουν μεγάλη εμβέλεια και μπορούν δυνητικά να απειλήσουν ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει έτοιμο να ενισχύσει τις αμυντικές του δυνατότητες απέναντι στην κλιμακούμενη απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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Δίκτυο δέκα βάσεων με νέες εγκαταστάσεις εκτόξευσης drones μεγάλης εμβέλειας φέρεται να έχει αναπτύξει η Ρωσία, δημιουργώντας δυνατότητα πλήγματος όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε στόχους βαθύτερα μέσα σε έδαφος χωρών του ΝΑΤΟ.

Έρευνα της βρετανικής Telegraph, που βασίζεται μεταξύ άλλων σε δορυφορικές εικόνες και έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, καταγράφει την κατασκευή δεκάδων νέων εξέδρων κοντά στα ρωσικά σύνορα με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Ορισμένες από τις βάσεις έχουν ήδη συνδεθεί με επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων.

Η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων δίνει στη Μόσχα τη δυνατότητα να εξαπολύει μαζικά κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μικρότερη απόσταση από το ουκρανικό έδαφος, αυξάνοντας την πίεση στην αεράμυνα του Κιέβου.

Η Βαρσοβία ανάμεσα στους πιθανούς στόχους

Η διάσταση που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία αφορά την εμβέλεια των νέων ρωσικών drones. Σύμφωνα με την έρευνα, από ορισμένες από τις εγκαταστάσεις ευρωπαϊκοί στόχοι, ακόμη και η Βαρσοβία, βρίσκονται δυνητικά εντός ακτίνας δράσης.

Αναλυτές που επικαλείται η Telegraph επισημαίνουν ότι η τεχνολογία που εξελίσσει η Ρωσία με ταχύ ρυθμό θα μπορούσε, σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης, να χρησιμοποιηθεί και εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν πως η Μόσχα εξετάζει ακόμη και σενάρια ένοπλης προβοκάτσιας σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεων με drones ή πυραύλους σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως ουκρανικές.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην Telegraph ότι η Συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των συμμάχων» και ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις δυνατότητες αποτροπής και άμυνας απέναντι σε κάθε μορφή απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Russia has installed secret bases capable of firing high-powered drones deep into Nato territory.



A Telegraph investigation can reveal 10 Kremlin bases with newly built launch pads for Moscow’s most advanced long-range suicide drones.



🔗 https://t.co/SEFQQTn385 pic.twitter.com/VgBiT9P4MH August 16, 2026

Δεκάδες νέες πλατφόρμες στα σύνορα

Η έρευνα της βρετανικής εφημερίδας κάνει λόγο για τουλάχιστον 59 νέες εξέδρες εκτόξευσης σε περιοχές κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπουν την εκτόξευση drones σταθερής πτέρυγας μέσω ειδικών μηχανικών πλατφορμών, χωρίς να χρειάζεται συμβατικός διάδρομος απογείωσης.

Μέρος του νέου δικτύου έχει ενταχθεί σε υφιστάμενες στρατιωτικές βάσεις ή σε πολιτικά αεροδρόμια που απέκτησαν νέα χρήση. Παράλληλα, άλλες υποδομές κατασκευάστηκαν εξαρχής σε αγροτικές περιοχές.

Η εταιρεία πληροφοριών για drones DroneSec, η οποία ανέλυσε σχετικό υλικό, διαπίστωσε ότι περίπου 20 από τις πλατφόρμες έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Το εύρημα αυτό θεωρείται ένδειξη ότι μπορεί να προορίζονται για τα νεότερα και μεγαλύτερης εμβέλειας επιθετικά drones που αναπτύσσει η Μόσχα.

Geran-4 και Geran-5 με εμβέλεια έως 1.000 χιλιόμετρα

Κεντρικό ρόλο στους ρωσικούς σχεδιασμούς φέρονται να έχουν οι εγχώριες εκδοχές του ιρανικού Shahed. Η Ρωσία αναπτύσσει νέα μοντέλα, μεταξύ αυτών και εκδόσεις με κινητήρες τζετ, οι οποίες μπορούν να φθάσουν σε στόχους σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με ουκρανικά κυβερνητικά έγγραφα που διέρρευσαν, τα Geran-4 και Geran-5 μπορούν να κινηθούν με ταχύτητες που καθιστούν δυσκολότερη την αναχαίτισή τους από ορισμένα αντιαεροπορικά συστήματα.

Спутниковые снимки раскрыли 10 секретных российских баз БПЛА, которые позволят атаковать НАТО



Россия создала как минимум 10 секретных баз беспилотников, с которых могут наноситься дальнобойные удары вглубь территории европейских стран НАТО, свидетельствует расследование… pic.twitter.com/uEprdIfHj4 — Новости «Агентства» (@agents_media) August 17, 2026

Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα drones μπορούν να φέρουν εκρηκτική κεφαλή περίπου 90 κιλών.

Παράλληλα, οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία επιχειρεί να εξοπλίσει drones της οικογένειας Geran με πυραύλους αέρος-αέρος. Στόχος, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, είναι να αποκτήσουν δυνατότητα προσβολής αεροσκαφών που επιχειρούν για την προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου πάνω από το Κίεβο.

🇷🇺🇪🇺🇺🇦🇵🇱 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Russia Builds Secret Drone Bases Within Striking Distance Of NATO



Russia has established 10 new drone hubs near Belarus and Ukraine, with satellite imagery revealing at least 59 launch rails.



Some facilities can reportedly store more than 1,000 drones,… pic.twitter.com/DpfW2qP60z — Defence Index (@Defence_Index) August 17, 2026

Βάση με δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 1.000 drones

Η κλίμακα της ρωσικής ανάπτυξης αποτυπώνεται και στις δυνατότητες αποθήκευσης. Σε μία από τις εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν, οι διαθέσιμοι χώροι μπορούν, σύμφωνα με την Telegraph, να φιλοξενήσουν περισσότερα από 1.000 drones ταυτόχρονα.

Την ίδια ώρα, σε βασικά σημεία του δικτύου συνεχίζεται η κατασκευή νέων εξέδρων. Η εικόνα αυτή, κατά την έρευνα, παραπέμπει σε σχεδιασμό για σημαντική αύξηση του αριθμού των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα μπορούν να εκτοξεύονται σε μία επιχείρηση.

Οι βάσεις φέρονται να τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων σε όλη τη Ρωσία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ειδική Οικονομική Ζώνη Αλαμπούγκα, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κατασκευής ρωσικών drones και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η Telegraph, παράγει περίπου 6.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον χρόνο.

⚡️ Russia has installed secret bases capable of firing high-powered drones deep into #NATO territory, the Telegraph reports.



Some of the bases are already being used to pummel #Ukraine, with their proximity to the border helping with mass aerial attacks launched past Kyiv’s… pic.twitter.com/CLhfVt4B41 — UkraineWorld (@ukraine_world) August 17, 2026

Το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνατότητες αντιμετώπισης drones

Αξιωματούχος της Συμμαχίας σημείωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν «αλλάξει θεμελιωδώς τη φύση του σύγχρονου πολέμου» και έχουν αποκτήσει καθοριστική σημασία στο πεδίο της μάχης.

Όπως πρόσθεσε, το ΝΑΤΟ αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς τόσο την ικανότητά του να παράγει και να χρησιμοποιεί drones όσο και τα μέσα που διαθέτει για την αντιμετώπισή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Telegraph αποτυπώνουν, συνολικά, μια ευρεία προσπάθεια της Μόσχας να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της στον πόλεμο των drones.

Σύμφωνα, τέλος, με δεδομένα παρακολούθησης από ανοιχτές πηγές, επτά από τις δέκα βάσεις που εντοπίστηκαν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες από τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου.

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