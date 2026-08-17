Ρωσία: Έξι νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανικούς πυραύλους

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις με πυραύλους της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Σουβάιεφ στην πλατφόρμα Max, διευκρινίζοντας ότι το χτύπημα με πυραύλους είχε στόχο το χωριό Κολόσκοβο που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των αμάχων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται.

Επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones εναντίον της Ρωσίας προκάλεσε χθες, Κυριακή, τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι στην Ουκρανία.

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