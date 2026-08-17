Επτά νεκροί από ποδοπάτημα σε ναό στην Ινδία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε σε ινδουιστικό ναό του κρατιδίου Μπιχάρ, στην ανατολική Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα προκλήθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι, όπου τεράστιο πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα.

VIDEO | At least seven people were killed and 14 others were injured in a stampede near the Ashok Dham temple in Bihar's Lakhisarai district.



The incident occurred due to a heavy rush of devotees at Ashok Dham halt railway station, which is a short walk from the temple. The… pic.twitter.com/2pCN9EmrvX — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026

Το ποδοπάτημα προκλήθηκε από φήμες ότι στύλος ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε πάνω σε πιστούς στο ναό, δήλωσε στο AFP ο δικαστής της περιφέρειας Σαϊλέντρα Κούμαρ. «Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών.

Οι 19 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ Σάμρατ Σουντάρι χαρακτήρισε «οδυνηρό» το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση 400.000 ρουπιών (περίπου 3.600 ευρώ).

Φονικά ποδοπατήματα συμβαίνουν συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις και θρησκευτικές γιορτές στην Ινδία, κυρίως λόγω ανεπαρκών ή ελλειπών συστημάτων ασφαλείας.

VIDEO | Bihar: Stampede-like situation at Ashok Dham Temple in Lakhisarai; several injuried.



A devotee says, "There were women standing in a queue. Around 10-12 women pushed their way in and started pushing us. We fell, and around 20-25 women fell on top of one another. Many… pic.twitter.com/ecaqF5VeQj August 17, 2026

Τον περσινό Νοέμβριο, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πανικό που προκλήθηκε στο πλήθος σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

Δύο μήνες νωρίτερα, ποδοπάτημα στοίχισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.