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17.08.2026 11:09

Επτά νεκροί από ποδοπάτημα σε ναό στην Ινδία

17.08.2026 11:09
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Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε σε ινδουιστικό ναό του κρατιδίου Μπιχάρ, στην ανατολική Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα προκλήθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι, όπου τεράστιο πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα.

Το ποδοπάτημα προκλήθηκε από φήμες ότι στύλος ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε πάνω σε πιστούς στο ναό, δήλωσε στο AFP ο δικαστής της περιφέρειας Σαϊλέντρα Κούμαρ. «Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών.

Οι 19 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών του Μπιχάρ Σάμρατ Σουντάρι χαρακτήρισε «οδυνηρό» το δυστύχημα αυτό και ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν έκαστη αποζημίωση 400.000 ρουπιών (περίπου 3.600 ευρώ).

Φονικά ποδοπατήματα συμβαίνουν συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις και θρησκευτικές γιορτές στην Ινδία, κυρίως λόγω ανεπαρκών ή ελλειπών συστημάτων ασφαλείας.

Τον περσινό Νοέμβριο, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πανικό που προκλήθηκε στο πλήθος σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία.

Δύο μήνες νωρίτερα, ποδοπάτημα στοίχισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

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