Σοκαριστικό ατύχημα στα Χανιά: Δύο Σλοβένοι έπεσαν από τα τείχη, σε ΜΕΘ ο ένας τραυματίας

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Δύο νεαροί Σλοβένοι τραυματίστηκαν σοβαρά, πέφτοντας από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά.

Το ατύχημα συνέβη το ξημερώματα της Παρασκευής (2/10). Δύο 25χρονοι Σλοβένοι έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας δήλωσε στο zarpanews ότι ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο και ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά αλλά υπεβλήθη και σε χειρουργείο από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής.

Στο μεταξύ, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του πρώτου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο ΠΑΓΝΗ.

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