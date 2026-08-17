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17.08.2026 12:07

Το Κονγκό βιώνει τη φονικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία του

17.08.2026 12:07
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Η επιδημία του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτελεί πλέον τη φονικότερη στην ιστορία της χώρας, με τουλάχιστον 2.325 θανάτους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Κονγκό ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 4.945, συμπεριλαμβανομένων 101 νέων κρουσμάτων που εντοπίστηκαν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.

Την Παρασκευή, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι «ο έμπολα κερδίζει έδαφος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό», αναφέροντας ότι η επιδημία προκαλεί πλέον έναν θάνατο κάθε 30 λεπτά.

Εξι από τις 26 επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχουν επηρεαστεί από την επιδημία, κυρίως εκείνες που βρίσκονται κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της χώρας. Περισσότερα από 3.400 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Ιτούρι, όπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά η επιδημία.

Τα τελευταία στοιχεία για την εξάπλωση του ιού έχουν καταστήσει την τρέχουσα επιδημία την ταχύτερα εξελισσόμενη στην ιστορία του έμπολα.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα έξαρση των κρουσμάτων οφείλεται στην παραλλαγή Bundibugyo, για την οποία δεν υπάρχουν προς το παρόν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

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