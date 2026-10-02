Βουλή: Ζητάνε αύξηση από 75 στα 150 ευρώ για να… πηγαίνουν στις Επιτροπές – Η φαρμακερή ατάκα για «επίδομα προσέλευσης»

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Μια συζήτηση που είναι στα όρια της πρόκλησης, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και το στεγαστικό κόστος πιέζουν τα νοικοκυριά, έχει ανοίξει στη Βουλή. Στο τραπέζι έχει βρεθεί το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ενώ έχει τεθεί και ζήτημα αναπροσαρμογής του επιδόματος στέγασης που χορηγείται σε βουλευτές της περιφέρειας.

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο εξαιτίας των ποσών, αλλά κυρίως λόγω της συζήτησης που το συνοδεύει: της περιορισμένης φυσικής παρουσίας βουλευτών στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και της συμμετοχής μέσω Webex. Με άλλα λόγια, το παράδοξο που προκύπτει είναι προφανές: συζητείται μεγαλύτερη οικονομική αποζημίωση για τη φυσική παρουσία των βουλευτών στις Επιτροπές, δηλαδή για την άσκηση ενός βασικού μέρους των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους.

Η αποζημίωση για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών Επιτροπών ανέρχεται σήμερα στα 75 ευρώ ανά συνεδρίαση. Το αίτημα που έχει τεθεί από βουλευτές προβλέπει την αύξησή της έως και στα 150 ευρώ, ουσιαστικά δηλαδή τον διπλασιασμό της και την επιστροφή της στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές της μνημονιακής περιόδου.

Παράλληλα, στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έχουν μεταφερθεί αιτήματα και για αναπροσαρμογή του επιδόματος στέγασης που λαμβάνουν βουλευτές οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία στην Αθήνα.

Η συζήτηση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν πραγματοποιήθηκε επισήμως στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά σε άτυπο διάλογο μετά την ολοκλήρωσή της, με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητά ουσιαστικά από τους εκπροσώπους να μεταφέρουν το ζήτημα στα κόμματά τους.

Το Webex και η καταγγελία Κωνσταντοπούλου

Το θέμα πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις όταν παρενέβη από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση για την αύξηση της αποζημίωσης με την απουσία βουλευτών από τις συνεδριάσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι υπάρχουν μέλη των Επιτροπών που δεν προσέρχονται στη Βουλή αλλά συνδέονται μέσω Webex, λαμβάνοντας κανονικά την προβλεπόμενη αποζημίωση. Η ίδια αντέδρασε έντονα στο ενδεχόμενο αύξησης των σχετικών ποσών, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα του μηνύματος που εκπέμπεται προς την κοινωνία όταν ανοίγει συζήτηση για αύξηση των αποδοχών και των παροχών των ίδιων των βουλευτών.

Διότι άλλο είναι η συζήτηση για την κάλυψη πραγματικών εξόδων που συνεπάγεται η άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και άλλο η δημιουργία της εντύπωσης ότι απαιτείται πρόσθετο οικονομικό κίνητρο προκειμένου οι βουλευτές να βρίσκονται με φυσική παρουσία στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Η συζήτηση προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλες πλευρές της αντιπολίτευσης, ενώ τέθηκε ευθέως το ερώτημα εάν μια τέτοια αποζημίωση κινδυνεύει να εκληφθεί από τους πολίτες ως ένα ιδιότυπο «επίδομα προσέλευσης», όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ.

Κακλαμάνης: Δεν υπάρχει απόφαση ή συμφωνία

Από την πλευρά του προέδρου της Βουλής επιχειρήθηκε πάντως να μπουν σαφή όρια στη συζήτηση. Πηγές από το περιβάλλον του Νικήτα Κακλαμάνη ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε απόφαση ούτε επίσημη πρόταση ούτε συμφωνία των κομμάτων για διπλασιασμό της αποζημίωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η παρέμβαση του αντιπροέδρου της Βουλής Πάρι Κουκουλόπουλου, ο οποίος διευκρίνισε από την έδρα ότι επρόκειτο για έναν σύντομο διάλογο μετά τη λήξη της Διάσκεψης των Προέδρων και όχι για ειλημμένη απόφαση ή προαναγγελία αύξησης.

Η θέση που αποδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει ευρεία συμφωνία των κομμάτων, με το θέμα να παραπέμπεται ενδεχομένως στη νέα χρονιά. Μέχρι τότε, λοιπόν, κανένας διπλασιασμός δεν έχει αποφασιστεί.

Η συζήτηση όμως έχει ήδη ανοίξει. Και το γεγονός ότι έφτασε στο σημείο να εξετάζεται η αύξηση από 75 σε 150 ευρώ ανά συνεδρίαση, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για τη φυσική παρουσία των βουλευτών στις Επιτροπές, είναι από μόνο του αρκετό για να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση – και αναπόφευκτα ερωτήματα στην κοινωνία.

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