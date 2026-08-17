Εμφύλιος στον ΠΑΟΚ: Η απόφαση Σαββίδη να πουλήσει Κωνσταντέλια, οι αντιδράσεις των οπαδών, ο Μυστακίδης και το πολιτικό θρίλερ  

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Κατά ένα περίεργο, αλλά και… περίτεχνο τρόπο, η Θεσσαλονίκη καταφέρνει να είναι η πόλη στην οποία συνηθίζεται ιστορικά να μπλέκονται τα πάντα μεταξύ τους με την πολιτική προέκταση κάθε υπόθεσης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Επιχειρηματικά, πολιτικά, δημοτικά, πολιτιστικά, στο τέλος όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την πόλη έχουν κάτι απ’ όλα – και κυρίως πολιτική, πολλή πολιτική!

Ακόμα και η μεταγραφή του Γιάννη Κωνταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ εξελίσσεται σε ένα πολιτικό και επιχειρηματικό θρίλερ, που διχάζει τη Θεσσαλονίκη και δεν αφορά τελικά αποκλειστικά και μόνο την ιστορική ομάδα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεσηκώθηκαν, τα σόσιαλ μίντια πήραν… ασπρόμαυρη «φωτιά» για τη διοίκηση της ομάδας, αλλά το πραγματικά μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η πώληση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή – του μεγαλύτερου από την εποχή του Γιώργου Κούδα που έβγαλε ο Δικέφαλος του βορά – σημαίνει και διάθεση αποχώρησης από την ΠΑΕ του Ιβάν Σαββίδη.

Η νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ έχει συνδεθεί με τον εκκεντρικό, αλλά πλέον απόμακρο επιχειρηματία. Ήταν εκείνος που ξεχρέωσε την ομάδα πριν περίπου 13 χρόνια και στο διάστημα ως τώρα έγραψε μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της.

Αλλά πλέον, είναι πολλά εκείνα που δείχνουν ότι ίσως η ωραία σχέση μπορεί να φτάνει στο τέλος της.

Πριν να αλλάξει την περσινή του υπόσχεση (είχε σχεδόν κατεβάσει τον Κωνσταντέλια από το αεροπλάνο για να ματαιώσει τη μεταγραφή του στη Στουτγάρδη) για μη πώληση του παίκτη, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε αλλάξει τον εμβληματικό προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, είχε συναινέσει και σε άλλες μεταγραφές που πλήγωσαν την ομάδα (Κουλιεράκης), συγκρούστηκε με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που συνεργάστηκε με τον μεγιστάνα Τέλη Μυστακίδη, στον οποίο ανήκει πλέον το τμήμα μπάσκετ.

Όλα αυτά γεννούν, χωρίς να επιβεβαιώνεται από πουθενά πάντως την υποψία ότι υπάρχει μία τάση αναχωρητισμού.

Ο Σαββίδης δεν μπορεί να μην γνώριζε ότι θα προκαλούνταν θύελλα στη Θεσσαλονίκη με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και ότι ένα μεγάλο μέρος των οπαδών θα στρέφονταν εναντίον του, καταλογίζοντάς του την ευθύνη για την πώληση.

Άρα, ή έλαβε την απόφαση με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια, υπολογίζοντας και τη βούληση του παίκτη, αποδεχόμενος τις αντιδράσεις ή εφαρμόζει μία στρατηγική εξόδου, χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα μεν, αλλά όχι και τόσο μακριά πλέον.

Οι δύο δυνητικές εξηγήσεις για την πώληση Κωνσταντέλια

Ποδοσφαιρικά και επιχειρηματικά η μεταγραφή έχει λογική, αν και υπάρχουν αστερίσκοι. Μία πρόταση 30 εκατομμυρίων για Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αγνοείται. Ακόμα και για ένα ταλέντο της αξίας του Κωνσταντέλια.

Η Μπορούσια δεν είναι ούτε Σάλτσμπουργκ (τον ζήτησε το 2024), ούτε Στουτγάρδη (τον θέλησε το 2025). Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούσε να κάνει το επόμενο βήμα – και τι βήμα! Πάει στην ομάδα που τα τελευταία χρόνια είχε (και πούλησε) τον Χάλααντ, τον Μπέλιγχαμ και άλλους μεγάλης αξίας παίκτες.

Οι αστερίσκοι που προκαλούν δικαιολογημένα ερωτήματα αφορούν στο γενικότερο προγραμματισμό, αλλά και το χρονικό σημείο της πώλησης. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Europa League, παίζει την ευρωπαϊκή του χρονιά το επόμενο δεκαήμερο με την Μπραν και ενώ είναι σε αναζήτηση ποδοσφαιρικής ταυτότητας, παραχωρεί τον καλύτερο παίκτη του. Η απογοήτευση που επικρατούσε ήδη στις τάξεις του, γίνεται ασυγκράτητη.

Η διοίκηση γνώριζε το ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες από την αρχή του καλοκαιριού. Αλλά δεν έκανε κάτι ουσιαστικό για να προλάβει εξελίξεις και να μην μείνει η ομάδα σε κενό αέρος. Θα μπορούσε να συζητήσει από νωρίτερα ή να προβλέψει το αναπόφευκτο της μεταγραφής, γνωρίζοντας και τις διαθέσεις του παίκτη. Και με βάση αυτό το δεδομένο να κάνει σοβαρές μεταγραφές για να καλύψει τις ανάγκες, διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό ρόστερ. Ο Κωνσταντέλιας ήταν σημείο αναφοράς για την ομάδα, όχι απλά ένα πολύτιμο γρανάζι της.

Μία εξήγηση λοιπόν, θα μπορούσε να είναι πως ο Ιβάν Σαββίδης δεν μπορούσε να αγνοήσει τα 30 εκατομμύρια της Ντόρτμουντ, ειδικά σε μία φάση που η ρευστότητα είναι ένα θέμα για την ΠΑΕ, λόγω και του ιδιόμορφου καθεστώτος, στο οποίο βρίσκεται μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Απλά ο ίδιος και τα διοικητικά στελέχη του ΠΑΟΚ (κυρίως οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος) δεν προετοιμάστηκαν οι ίδιοι κατάλληλα γι’ αυτή την εξέλιξη και δεν προετοίμασαν ούτε τον κόσμο της ομάδας και την ίδια την ομάδα. Με αποτέλεσμα τώρα να απειλείται η συνοχή όλου του οικοδομήματος της τελευταίας 10ετίας.

Η σύγκρουση και η σύγκριση με τον Μυστακίδη: Ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει

Η άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι ο Σαββίδης αντιλαμβάνεται πως αργά ή γρήγορα η πίεση από τον μεγιστάνα Τέλη Μυστακίδη – ο οποίος αγοράζει παικταράδες στο μπάσκετ, όταν ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ… ξεπουλάει -, που έχει πατήσει πόδι στον ερασιτέχνη θα είναι τεράστια. Και μάλιστα θα συνοδεύεται από την έμμεση ή και ανοιχτή κυβερνητική πίεση, με δεδομένο ότι ο ίδιος δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο Μαξίμου με τα όσα έχουν συμβεί την τελευταία 4εταία τουλάχιστον και τη στάση του στο Ουκρανικό, όπως έδειξε και το κανάλι του, το Open.

Εάν είναι η πρώτη εξήγηση, η τρικυμία θα μείνει εντός του ΠΑΟΚ και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ποδοσφαιρικής ομάδας σε σύγκριση και με εκείνο της… μπασκετικής!

Από τη στιγμή που υπάρχουν λεφτά στο ταμείο όμως και εφόσον θέλει να κρατήσει την ΠΑΕ ο Σαββίδης, τα πράγματα ίσως ηρεμήσουν μετά από κάποιο καιρό – το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι όπως στην εποχή του Γιώργου Κούδα!

Εάν είναι η δεύτερη εξήγηση, τότε αργά ή γρήγορα ένα πολιτικό, εκδοτικό, επιχειρηματικό, ποδοσφαιρικό τσουνάμι διαφαίνεται ανοιχτά του… Θερμαϊκού.

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