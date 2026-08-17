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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

17.08.2026 06:25

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τα ματωμένα γόνατα στα πάρκα του Βόλου και το «όχι» στη Μπαρτσελόνα στη  Ντόρτμουντ

17.08.2026 06:25
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Τα γόνατά του ήταν μονίμως χτυπημένα. Όχι από κάποια προπόνηση υψηλού επιπέδου, ούτε από ένα επαγγελματικό γήπεδο, αλλά από τα ατελείωτα παιχνίδια στα πάρκα και στους δρόμους του Βόλου. Ο μικρός Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεφε στο σπίτι κουρασμένος, ιδρωμένος και πολλές φορές ματωμένος, έχοντας όμως ένα πράγμα στο μυαλό του: Την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξει με τη στρογγυλή θεά.

Ο πατέρας του, Βασίλης, που γύριζε αργά από τη δουλειά στα τσιπουράδικα του Βόλου, έβλεπε το παιδί του σε αυτή την κατάσταση και προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Όταν γυρνούσε στο σπίτι, τον έβλεπε συνέχεια με ματωμένα τα γόνατα και όταν τον ρωτούσε η απάντηση του μικρού Γιάννη ήταν αφοπλιστική αφού του έλεγε «παίζω στο πάρκο με μεγαλύτερους».

Κανείς τότε δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι πίσω από εκείνα τα ματωμένα γόνατα κρυβόταν ένας ποδοσφαιριστής που χρόνια αργότερα θα έφτανε να απασχολεί την Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν, την Τσέλσι και σήμερα την Ντόρτμουντ στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ούτε η οικογένειά του είχε σχεδιάσει ποτέ μια τέτοια πορεία. Ο Βασίλης και η Ελένη Κωνσταντέλια μεγάλωσαν τα τρία παιδιά τους, την Κωνσταντίνα, τον Γιάννη και την Ευαγγελία, με αγάπη αφοσίωση και όλα όσα θα μπορούσε μια μικρομεσαία οικογένεια να δώσει. Ο πατέρας δούλευε ατελείωτες ώρες στα τσιπουράδικα του Βόλου, η μητέρα εργαζόταν επίσης και η καθημερινότητα ήταν αυτή μιας οικογένειας που προσπαθούσε να μεγαλώσει τα παιδιά της χωρίς να τους λείψουν τα βασικά.

Δεν υπήρχε κάποιο ειδικό σχέδιο για να γίνει ο Γιάννης επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν υπήρχε προσωπικός γυμναστής, οικογενειακή στρατηγική ή κάποιος που από νωρίς να είχε προβλέψει ότι το παιδί θα εξελισσόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γύρω στο 2010 άνοιξε για τον μικρό Γιάννη η πόρτα της ακαδημίας της Αγίας Παρασκευής Βόλου. Εκεί οι άνθρωποι της ομάδας δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αντιληφθούν ότι είχαν μπροστά τους μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο προπονητής Αλέξανδρος Μαλακασιώτης τηλεφώνησε κάποια στιγμή στον πατέρα του και του ζήτησε να πάρει ρεπό από τη δουλειά του για να πάει να δει τον γιο του. Ο Βασίλης Κωνσταντέλιας πήγε στο γήπεδο και αυτό που είδε τον άφησε άφωνο.

Το παιδί που εκείνος γνώριζε απλώς ως έναν πιτσιρικά που δεν ξεκολλούσε από την μπάλα είχε γίνει ήδη η ατραξιόν μιας ολόκληρης ακαδημίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν το μοναδικό πεδίο στο οποίο ξεχώριζε.

«Η πάσα του με ανατριχιάζει», η αφοπλιστική ατάκα του Κούδα

Στο σχολείο ήταν εξαιρετικός μαθητής και είχε ιδιαίτερη έφεση στα μαθηματικά. Μέχρι τη Β΄ Λυκείου η επίδοσή του ήταν τέτοια ώστε καθηγητής του τηλεφωνούσε στους γονείς του προσπαθώντας να τους πείσει να μην εγκαταλείψει τα μαθήματα για χάρη του ποδοσφαίρου. Μια λεπτομέρεια που χρόνια αργότερα θα αποκτούσε σχεδόν συμβολική αξία. Ο Γιώργος Κούδας, βλέποντάς τον να αγωνίζεται, είχε πει χαρακτηριστικά: «Η πάσα του με ανατριχιάζει». Και είχε προσθέσει ότι είναι πάσα που απαιτεί να «ξέρεις τριγωνομετρία». Στα πάρκα και στους δρόμους στο επονομαζόμενο street football ή ποδόσφαιρο αλάνας ο Γιάννης έμαθε να αυτοσχεδιάζει δημιουργώντας το δικό του στιλ ενώ  εκεί γεννήθηκε η ελευθερία στις κινήσεις του που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του παιχνιδιού του. Στα 11 του χρόνια, όμως, ήρθε η στιγμή που ο Βόλος δεν μπορούσε πλέον να χωρέσει το ταλέντο του. Ήταν που ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασιστικά στη ζωή του.

Ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος και οι άνθρωποι των ακαδημιών του «Δικεφάλου» δεν είδαν απλώς ένα ταλέντο. Κατάλαβαν ότι για να μετακινηθεί ένα παιδί από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μετακινηθεί ουσιαστικά μια ολόκληρη οικογένεια.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την εμπιστοσύνη των γονιών του. Ο πατέρας του βρήκε δουλειά ως μάγειρας στις υποδομές της ομάδας και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει ο ποδοσφαιριστής με τον ΠΑΟΚ. Για τον Κωνσταντέλια ο «Δικέφαλος» δεν ήταν απλώς ο σύλλογος που του έδωσε το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο. Ήταν ο οργανισμός που υποδέχθηκε ένα παιδί και μαζί του την οικογένεια που αποτελούσε ολόκληρο τον κόσμο του.

Η La Masia και ο ΠΑΟΚ

Το 2018 ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη La Masia και δοκιμάστηκε από την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί είδαν έναν πιτσιρικά που μπορούσε να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, να αλλάζει κατεύθυνση σε ελάχιστο χώρο και να δημιουργεί χωρίς να χρειάζεται να του δείξει κάποιος τον δρόμο. Η μεταγραφή δεν έγινε ποτέ, αλλά η ιστορία του μικρού από τον Βόλο όμως, είχε ήδη αρχίσει να γράφεται.

Το όνομά του συνδέθηκε στη συνέχεια με την Μπάγερν, την Τσέλσι και μια σειρά από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ήδη από το 2021 υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες που παρακολουθούσαν την εξέλιξή του. Το παιδί της αλάνας έπρεπε, όμως, κάποια στιγμή να γίνει επαγγελματίας. Πέρασε από τις μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ, κατέκτησε πρωταθλήματα στις υποδομές, έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα και δοκιμάστηκε για ένα διάστημα στο εξωτερικό μέσω του δανεισμού του στην Έουπεν.

Υπό τον Ραζβάν Λουτσέσκου άρχισε να μετατρέπεται από έναν νεαρό που εντυπωσίαζε με την τεχνική του σε έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Η τακτική, η πίεση, η κίνηση χωρίς την μπάλα και η ικανότητα να μετατρέπει την έμπνευση σε παραγωγικό ποδόσφαιρο έγιναν κομμάτια του παιχνιδιού του. Τη σεζόν 2023-24 ο ΠΑΟΚ κατέκτησε ένα από τα πιο δραματικά πρωταθλήματα της ιστορίας του και ο «Ντέλιας» ήταν πλέον κεντρικό πρόσωπο μιας ομάδας που άντεξε μέχρι το τέλος. Η Ελλάδα είχε σταματήσει να μιλά για «ένα ενδιαφέρον ταλέντο». Μιλούσε πλέον για έναν διεθνή ποδοσφαιριστή που μπορούσε να αλλάξει έναν αγώνα με μία κίνηση.

Ταπεινότητα και ευχαρίστηση

Τον Δεκέμβριο του 2024, έχοντας αναδειχθεί ξανά κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στα βραβεία του ΠΣΑΠ, ρωτήθηκε για τα παιδιά που τον πλησιάζουν για φωτογραφίες και αυτόγραφα.«Θέλω να δίνω ένα σωστό παράδειγμα, να μιλάω με αρχές, να είμαι ταπεινός. Έφτασα μέχρι εδώ επειδή το ευχαριστιόμουν», θα πει.

Στα 21 του παντρεύτηκε τη σύντροφό του Χριστίνα. Και το 2025 ήρθε και το πρώτο του παιδί, ένα αγόρι, ενώ πριν λίγα 24ωρα η συζυγός του έφερε στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Ο Κωνσταντέλιας είχε πλέον προλάβει να ενηλικιωθεί με τρόπο που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν γνωρίσει τόσο νωρίς. Έφυγε μικρός από το σπίτι του Βόλου, βρέθηκε στη La Masia, είδε κορυφαίους συλλόγους να παρακολουθούν την εξέλιξή του, έγινε πρωταθλητής Ελλάδας, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής, παντρεύτηκε και έγινε πατέρας.

Και τώρα, στα 23 του, βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Η «σειρήνα» της Ντόρτμουντ ήταν τόσο ηχηρή που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη Γερμανία, πέρασε από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε στην Μπορούσια.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο ΠΑΟΚ δέχεται πρόταση για τον παίκτη. Είχαν απορριφθεί οι προτάσεις της Σάλτσμπουργκ το καλοκαίρι του 2024, αλλά και εκείνης της Στουτγκάρδης πέρυσι. Μάλιστα λίγο πριν επιβιβαστεί το 2025 στο αεροπλάνο με προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του.

Η Ντόρτμουντ προσέφερε στον Κωνσταντέλια τετραετές συμβόλαιο με καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ, συν επιπλέον μπόνους. Ενώ το deal του Δικεφάλου του Βορρά και της Γερμανικής ομάδας κινείται στην περιοχή των 30 εκατομμυρίων ευρώ.  

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