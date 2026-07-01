Κατάρρευση στα Πετράλωνα: Προβληματισμός για ελλιπή μέτρα αντιστήριξης – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες, πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ αναδεικνύονται σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες στην εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής και αντιστήριξης αναδεικνύονται.

Οι κάτοικοι της περιοχής τρομοκρατήθηκαν και όπως λένε «ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές», από το περιστατικό το οποίο ήδη εξετάζεται δικαστικά. Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια εκσκαφών, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και στην κατάρρευση παρακείμενης κατασκευής.

Το κτίριο σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θεμελίωσης και ανέγερσης που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο να θεωρούνται ως υπεύθυνες για το τρομακτικό γεγονός, το οποίο, ευτυχώς, δεν είχε θύματα. Ο εισαγγελέας έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Παράλληλα, οι πέντε συλληφθέντες (εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες) που βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, εξηγώντας το τεχνικό πλαίσιο, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι σε κάθε νέα οικοδομή προβλέπονται δύο βασικά στοιχεία: το διάγραμμα εκσκαφών και η μελέτη θεμελίωσης, ενώ σε πιο σύνθετες περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον γεωτεχνικές μελέτες και μελέτες αντιστήριξης. Όπως σημείωσε, όταν οι εκσκαφές φτάνουν σε μεγάλο βάθος και επηρεάζονται τα θεμέλια γειτονικών κτηρίων, ειδικά σε περιοχές χωρίς βραχώδες υπόβαθρο, τότε αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος καθιζήσεων και αστοχιών.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται ειδικές μελέτες αντιστήριξης. Όταν σκάβεις βαθύτερα και αποκαλύπτεις τα θεμέλια του γείτονα, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να υπάρξει αστοχία εδάφους και το διπλανό κτήριο να πάρει κλίση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα και δεν αποτελούν επιλογή αλλά τεχνική υποχρέωση.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο ίδιος τόνισε ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να είχαν εφαρμοστεί μέτρα αντιστήριξης, όπως τοίχοι αντιστήριξης, μεταλλικές πασσαλώσεις ή διαφράγματα σκυροδέματος, τα οποία χρησιμοποιούνται πριν από βαθιές εκσκαφές. «Φαίνεται ότι έγινε εκσκαφή χωρίς ειδικά μέτρα αντιστήριξης, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν συνηθίζεται», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «παράδειγμα προς αποφυγή».

Παράλληλα, απέρριψε συγκρίσεις με περιπτώσεις όπως ο Πύργος της Πίζας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες αναλογίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των σύγχρονων κατασκευαστικών προτύπων. Όπως είπε, η έκταση της ζημιάς αποδεικνύει ότι στην πράξη δεν υπήρξε επαρκής έλεγχος των εργασιών.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, και πολιτικός μηχανικός περιέγραψε την κατάσταση των κατοίκων που επλήγησαν από την κατάρρευση, σημειώνοντας ότι οι περιουσίες τους καταστράφηκαν ολοσχερώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε, παρότι ενεργοποιήθηκαν δομές φιλοξενίας, όπως η Λέσχη Φιλίας Πετραλώνων, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν τις χρησιμοποίησαν, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν είτε σε συγγενείς είτε ακόμη και στον χώρο περιμετρικά της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Ο δήμος, όπως είπε, βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για τη στέγαση των πληγέντων, εξετάζοντας τη διάθεση περίπου έξι διαμερισμάτων μέσω συνεργασίας με φορέα, ενώ έχει ήδη ληφθεί απόφαση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη άμεσων αναγκών.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι έχει ανοίξει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, σημειώνοντας πως το επόμενο στάδιο θα περιλάβει πραγματογνωμοσύνες, έλεγχο του φακέλου της οικοδομικής άδειας και αξιολόγηση των τεχνικών μελετών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες.

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, επεσήμανε ότι μετά τον νόμο 4030 ο ουσιαστικός έλεγχος των μελετών δεν γίνεται από τις πολεοδομίες, αλλά από τους μηχανικούς που τις υπογράφουν, οι οποίοι φέρουν και την πλήρη ευθύνη της κατασκευής. Οι υπηρεσίες του δήμου, όπως είπε, μπορούν να παρέμβουν μόνο συμπληρωματικά, κυρίως σε ζητήματα ελέγχου επικινδυνότητας και τήρησης της άδειας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν καταγγελίες σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών το προηγούμενο διάστημα, ενώ το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των εκσκαφών σε πυκνοδομημένες περιοχές και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου.

Ανησυχία για τη στατικότητα και διπλανών κτιρίων

Εντωμεταξύ, οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι η κατάρρευση του κτιρίου μπορεί να έχει προκαλέσει ζητήματα στατικότητας και διπλανών πολυκατοικιών.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, αρμόδιο κλιμάκιο μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία σε διπλανή πολυκατοικία και να κρίνει κατά πόσο τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας. Μάλιστα, χθες, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, Κωνσταντίνος Συνολάκης, ανέφερε πως είναι αναγκαίο να εκκενωθούν οι διπλανές πολυκατοικίες, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και ότι πρέπει να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν έργα αντιστήριξης.

Αλλά και ο πολιτικός μηχανικός, Δημήτρης Καραΐσκος, που έσπευσε στο σημείο της κατάρρευσης, υπογράμμισε ότι «για την ασφάλεια όλων, είναι ότι το δίπλα κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί, […] έως ότου αποφανθούν οι συνάδελφοί μου μηχανικοί που θα έρθουν, για το αν αυτό το κτίριο έχει στατική επάρκεια ή όχι. Βλέπω προβλήματα δυστυχώς. Θα έπρεπε να έχει εκκενωθεί. Μέχρι νεωτέρας. Μιλάμε για ανθρώπινη ασφάλεια».

Η κρίσιμη αυτοψία

Υπενθυμίζεται ότι καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή τραγωδίας έπαιξε μια ιδιώτης μηχανικός, η οποία κλήθηκε από την κόρη ηλικιωμένης ενοίκου, όταν η τελευταία παρατήρησε από το προηγούμενο βράδυ έντονες ρωγμές στο διαμέρισμά της. Κατά την αυτοψία, η μηχανικός διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτιρίου, ένδειξη ότι το σπίτι είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.

Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αρκετοί, υποψιασμένοι πια, και βλέποντας κάποια σημάδια αποκόλλησης από το διπλανό κτίριο, έφυγαν. Την επόμενη μέρα η πολυκατοικία κατέρρευσε. Μία ηλικιωμένη, που διέμενε σε διαμέρισμα του ημιώροφου και δεν είχε φύγει, σώθηκε επειδή είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο, την ώρα που σημειώθηκε η κατάρρευση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την επικίνδυνη κλίση του κτιρίου, εκείνοι φέρεται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Η συγκεκριμένη αναφορά ερευνάται, ενώ καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι αμέσως μετά την κατάρρευση ορισμένα άτομα που βρίσκονταν στο εργοτάξιο αποχώρησαν από το σημείο με όχημα του έργου, ωστόσο πέντε έμειναν, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Ήμασταν γείτονες, τους γνωρίζουμε, και εννοείται είναι σοκαριστικό το γεγονός αυτό, γιατί είναι οι άνθρωποί μας, επειδή είμαστε παλιά γειτονιά, είμαστε τόσα χρόνια, είναι σοκαριστικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ούτε πού να μείνουν», είπε η Νεκταρία Φιλντίση, κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Mega.

«Στις αρχές του χρόνου ξεκινούσε αυτή η πολυκατοικία. Όταν γίνεται μια πολυκατοικία – δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία – προφανώς θεωρούσαμε ότι όλοι εδώ έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Απ’ ό,τι φάνηκε, δεν ισχύει αυτό», συμπλήρωσε,.

«Εκκενώθηκε αυτή η μεγάλη… Λένε ότι χθες το βράδυ εκκενώθηκε. Η μεγάλη κίτρινη πολυκατοικία. Και βλέπω ότι… έχει και μια τρύπα στον τοίχο. Βέβαια μηχανικός δεν είμαι, δικηγόρος είμαι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις και μια τέτοια κατάσταση, να είναι από τον τοίχο, η μεσοτοιχία, να έχει τρυπήσει και να φαίνεται… κάτι δεν πάει καλά τώρα εδώ πέρα».

«Ήμουνα ακριβώς απέναντι από την οικοδομή και έβλεπα από το πρωί που ξεκινήσανε και φέρνανε μπάζα, χώματα, ένα μεγάλο τριαξονικό με οχτώ ρόδες και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που φέρνανε με μεγάλες κοτρώνες μπάζα. Λέω, τι θα κάνουνε, θα το μπαζώσουνε; Και ρίξανε δύο φορτηγά μπάζα. Και κατόπιν έφυγαν τα φορτηγά αυτά και ήρθε η πρέσα. Έστησε η πρέσα, πήγε μπρος πίσω, μπρος πίσω για να γυρίσει, και ήρθε η μπετονιέρα και έριχνε το μπετό. Και την ώρα που έριχνε το μπετό, έπεσε σαν χάρτινος πύργος μπρος στα μάτια μου, ακόμα είμαι σοκαρισμένος», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, κάτοικος της περιοχής τονίζοντας πως από το πρωί βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο σημείο και ότι η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρίψη μπετόν.

Όπως πρόσθεσε, οι εργασίες είχαν διακοπεί για αρκετούς μήνες, ενώ ανέφερε ότι αμέσως μετά την κατάρρευση η μπετονιέρα αποχώρησε από το σημείο.

«Φοβηθήκαμε μην πλάκωσε εργάτες. Οι εργάτες το κατάλαβαν και έφυγαν. Ευτυχώς, που είχε βγει η γυναίκα που είχε πάει μέχρι το φαρμακείο», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους.

«Άκουσα ένα τρίξιμο, κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια και μετά έγινε ερείπια», ανέφερε ένας άλλος μάρτυρας.

«Ο εργολάβος έριξε μπετό για να πιάσει και τη διπλανή πολυκατοικία, αλλά όταν έπεσε το μπετό υποχώρησε και το χώμα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αμέσως μετά άρχισε να χτυπά τα κουδούνια των διαμερισμάτων για να ειδοποιήσει τους κατοίκους να βγουν έξω.

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