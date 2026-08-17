ΔΕΔΔΗΕ: «Πράσινο φως» ΡΑΑΕΥ στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου – Πώς αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, ποια έργα κόπηκαν

Takeaways by to pontiki AI Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2026-2030, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης επενδύσεις ύψους 4,865 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην υποδοχή ΑΠΕ, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τη θωράκιση των υποδομών έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, αν και η Αρχή επέβαλε περικοπές προϋπολογισμών.

Η Ρυθμιστική Αρχή περιόρισε τις δαπάνες για τις συνδέσεις χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση στον αριθμό των νέων αιτήσεων για σύνδεση παραγωγών στο δίκτυο.

Παράλληλα, η Αρχή επισήμανε συστηματικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών, ζητώντας από τον Διαχειριστή ρεαλιστικότερα χρονοδιαγράμματα για την αποφυγή περαιτέρω αυξήσεων στο κόστος των έργων.

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To «πράσινο φως» στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2026-2030 έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) καθώς ενέκρινε τα βασικά έργα, αλλά και με στοχευμένες περικοπές, απορρίψεις και αυστηρότερες προϋποθέσεις

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ βάζει σε τροχιά υλοποίησης έναν νέο επενδυτικό κύκλο για το δίκτυο διανομής, χωρίς όμως να υιοθετεί αυτούσια την εισήγηση του Διαχειριστή.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο σφραγίζει έναν νέο κύκλο επενδύσεων, ύψους σχεδόν 4,9 δισ. ευρώ, με έμφαση το δίκτυο ηλεκτρικής διανομής της χώρας, με στόχο να το προετοιμάσει για τις αυξημένες απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Από την υποδοχή περισσότερων ΑΠΕ και νέων μεγάλων καταναλώσεων έως την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, την ενίσχυση των νησιωτικών δικτύων και την καλύτερη θωράκιση απέναντι σε πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα, το νέο πενταετές σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να αναμορφώσει τον «ηλεκτρικό κορμό» που τροφοδοτεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Αρχή προχώρησε σε περικοπές προϋπολογισμών, άφησε ορισμένα έργα εκτός και έθεσε αυστηρότερους όρους για το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα.

Το σχέδιο που υπέβαλε ο ΔΕΔΔΗΕ περιλάμβανε 208 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5,900 δισ. ευρώ σε όλο τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους. Από το ποσό αυτό, 4,865 δισ. ευρώ προβλέπεται να δαπανηθούν μέσα στην πενταετία 2026-2030. Η διάκριση είναι κρίσιμη, καθώς τα 5,9 δισ. ευρώ δεν αποτελούν το ύψος των επενδύσεων της πενταετίας, αλλά τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων, μέρος των οποίων εκτείνεται και πέραν του 2030.

Σε σύγκριση με το ΣΑΔ 2024-2028, ο συνολικός προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 35,2%, από 4,363 δισ. σε 5,900 δισ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη, κατά 51,1%, είναι η άνοδος των δαπανών που τοποθετούνται εντός της πενταετίας, από 3,220 δισ. σε 4,865 δισ. ευρώ. Οι ετήσιες επενδύσεις ξεκινούν από 927,52 εκατ. ευρώ το 2026 και αυξάνονται σταδιακά, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ το 2030.

«Πράσινο» φως στα βασικά έργα

Η συνολική εικόνα της απόφασης είναι θετική για τον βασικό κορμό του προγράμματος. Εγκρίνονται τα 12 από τα 13 νέα έργα ενίσχυσης του δικτύου και το σύνολο των εννέα νέων έργων αντικατάστασης και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 101 εκατ. ευρώ. Περνούν επίσης οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες επαναλαμβανόμενων έργων ανακαίνισης και ανθεκτικότητας, ύψους περίπου 447 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε δασικές περιοχές, αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα έργα που εγκρίνονται περιλαμβάνονται ακόμη η αγορά νέου κτιρίου για την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική, προϋπολογισμού 112,5 εκατ. ευρώ, το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, με κόστος 58,12 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανακατασκευή του Κέντρου Διανομής Νέας Σμύρνης, με προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ. Για το τελευταίο, η ΡΑΑΕΥ αποδέχθηκε την αύξηση του κόστους κατά 14 εκατ. ευρώ ή 82,4%, κρίνοντας τεκμηριωμένη την ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού.

Η ενίσχυση του δικτύου για την υποδοχή περισσότερων ΑΠΕ και μεγάλων καταναλώσεων, η επέκταση της τηλεμέτρησης, η υπογειοποίηση γραμμών και η θωράκιση των υποδομών απέναντι σε πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες. Η ΡΑΑΕΥ ζητεί, μάλιστα, από τον ΔΕΔΔΗΕ να χαρτογραφήσει τα εναέρια δίκτυα Μέσης Τάσης που συνδέουν κυρίως αιολικά πάρκα και διέρχονται από δασικές εκτάσεις σε Εύβοια, Αττικοβοιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο και Θράκη, ώστε να προχωρήσει σταδιακά, μαζί με τους παραγωγούς, η αντικατάστασή τους από υπόγειες γραμμές.

Η κλίμακα της επενδυτικής επιτάχυνσης αποτυπώνεται και στις επιμέρους κατηγορίες των επώνυμων έργων. Σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30,3%, της αντικατάστασης και ανακαίνισης κατά 143% και των λοιπών έργων δικτύου κατά 37,9%. Για τις επενδύσεις υποστήριξης των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων η αντίστοιχη αύξηση φθάνει το 25,7%.

Η ΡΑΑΕΥ αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις συνδέονται με την άνοδο των τιμών των υλικών και των εργολαβιών, αλλά επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις προέκυψαν επίσης από επανασχεδιασμό, διεύρυνση του φυσικού αντικειμένου ή καθυστερήσεις. Ενδεικτικά, το ετήσιο κόστος των ηλεκτροδοτήσεων καταναλωτών αυξήθηκε από 101 εκατ. ευρώ το 2023 σε 140,5 εκατ. ευρώ το 2025. Το προς κατασκευή δίκτυο αυξήθηκε από 1.139 σε 1.311 χιλιόμετρα, παρά το γεγονός ότι το πλήθος των συνδέσεων μειώθηκε κατά περίπου 3.000, καθώς προστέθηκαν απαιτητικότερα έργα, όπως οι συνδέσεις data centers. Την περίοδο 2022-2025 τα εργολαβικά κόστη αυξήθηκαν κατά 42% και οι δαπάνες για τα βασικά υλικά των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης κατά περίπου 13%.

Την ίδια στιγμή, η Αρχή εντοπίζει συστηματική υστέρηση στην υλοποίηση έργων υψηλής προτεραιότητας. Μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του Υποσταθμού Τήνου μεταφέρεται από το 2026 στο 2029, του Υποσταθμού Κω από το 2029 στο 2031, των υποβρυχίων καλωδίων Κως-Γυαλί από το 2028 στο 2034 και Ρόδος-Χάλκη από το 2025 στο 2028, ενώ το έργο Backup και Archive μετατίθεται από το 2025 στο 2032. Η ΡΑΑΕΥ προειδοποιεί ότι οι επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις αφήνουν ακάλυπτες τις ανάγκες που δικαιολόγησαν τα έργα και, ταυτόχρονα, διογκώνουν το κόστος τους. Ζητεί, συνεπώς, ρεαλιστικότερα χρονοδιαγράμματα και αποφυγή «υπεραισιόδοξων σεναρίων».

Πού έπεσε το «ψαλίδι» της ΡΑΑΕΥ

Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά τις συνδέσεις χρηστών και τις ηλεκτροδοτήσεις, για τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ζητήσει 800,07 εκατ. ευρώ.

Η ΡΑΑΕΥ περιορίζει το ποσό στα 760 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη υποχώρηση των συνδέσεων παραγωγών: από 17.400 το 2024 μειώθηκαν σε 6.800 το 2025 και σε 1.900 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Αρχή εκτιμά ότι οι νέες συνδέσεις παραγωγών δεν θα ξεπεράσουν κατά μέσο όρο τις 3.500 ετησίως έως το 2030.

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