Πειραιάς: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο άνδρες για διάρρηξη διαμερίσματος

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Δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια, έπειτα από διάρρηξη σε διαμέρισμα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που πραγματοποιούσαν περιπολία ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη σε κατοικία.

Επιχείρησαν να διαφύγουν

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες. Μόλις οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, χειρουργική μάσκα, καπέλο και ένα χρυσό δακτυλίδι.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το δακτυλίδι είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το διαμέρισμα.

Η προανάκριση και το παρελθόν των συλληφθέντων

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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