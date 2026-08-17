ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας

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Νέα δεδομένα για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλειας δημιουργεί η υπόθεση που ήρθε στο φως στο Νοσοκομείο Νίκαιας, μετά τη σύλληψη πέντε εργαζομένων ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν διέθεταν την προβλεπόμενη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στις εταιρείες και τους εργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου. Παράλληλα, φέρνει ξανά στην επιφάνεια καταγγελίες για απασχόληση προσωπικού χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προβλήματα στην τήρηση των ωραρίων και κενά στην εποπτεία των εργολαβικών συμβάσεων.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ, με αφορμή την υπόθεση της Νίκαιας, ζητά να επεκταθεί η έρευνα πέρα από τους πέντε εργαζόμενους και να εξεταστεί συνολικά ο τρόπος με τον οποίο η ανάδοχος εταιρεία στελέχωνε τις υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ένα ευρύτερο πρόβλημα στον κλάδο, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «σύγχρονο δουλεμπόριο» για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, αφορούν εργαζόμενους χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και εργολάβους που δεν υπόκεινται στους απαιτούμενους ελέγχους.

Στο μικροσκόπιο η αλυσίδα της σύμβασης

Η έρευνα για την υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το πώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έφτασαν να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Με βάση όσα καταγγέλλονται, το θέμα δεν περιορίζεται στο εάν οι πέντε εργαζόμενοι είχαν ή όχι τις προβλεπόμενες άδειες. Αφορά και τη διαδικασία πρόσληψής τους, την τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και τους ελέγχους που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά να διερευνηθεί ποιος είχε την ευθύνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωπικού, εάν είχαν πιστοποιηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και με ποιον τρόπο γινόταν η εποπτεία της αναδόχου εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να εξεταστούν τόσο οι ευθύνες της εταιρείας όσο και οι διαδικασίες που ακολουθούσε η διοίκηση του Νοσοκομείου Νίκαιας για την παρακολούθηση της σύμβασης.

Το συγκεκριμένο σκέλος θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι υπηρεσίες φύλαξης σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις ανατίθενται κατά κανόνα μέσω συμβάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη στελέχωση των απαιτούμενων θέσεων.

Το δεύτερο μέτωπο είναι τα ωράρια

Η υπόθεση της Νίκαιας επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας.

Πρόκειται για μια αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού εργάζεται σε κυλιόμενες βάρδιες, νύχτες, Κυριακές και αργίες, ενώ οι υπηρεσίες σε αρκετές εγκαταστάσεις παρέχονται σε 24ωρη βάση.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται η τήρηση των δηλωμένων ωραρίων, η καταγραφή των υπερωριών και γενικότερα η δυνατότητα ελέγχου του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Για τον λόγο αυτό η ΕΝΟΤΗΤΑ επαναφέρει το αίτημα για πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο, εκτιμώντας ότι η ηλεκτρονική καταγραφή της προσέλευσης και της αποχώρησης μπορεί να περιορίσει περιπτώσεις αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας και μη καταβολής υπερωριών.

Παράλληλα, ζητά από το υπουργείο Εργασίας να ενισχύσει τους ελέγχους στις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες για προβλήματα στην αγορά έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα.

Αντιπαράθεση και στο συνδικαλιστικό πεδίο

Στην ανακοίνωση υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά στο συνδικαλιστικό πεδίο.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ασκεί κριτική στη ΓΣΕΕ και σε συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου για τη στάση τους απέναντι στις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι απαιτείται σαφέστερη θέση υπέρ της εντατικοποίησης των ελέγχων και της εφαρμογής ενιαίων κανόνων στην αγορά.

Παράλληλα, αναφέρεται στις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί απέναντι σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αναδεικνύει και το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλειας. Η τήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων επηρεάζει άμεσα το κόστος παροχής των υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, τις τιμές με τις οποίες οι εταιρείες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσια και ιδιωτικά έργα φύλαξης.

Αίτημα για ευρύτερους ελέγχους

Μετά το περιστατικό στο Νοσοκομείο Νίκαιας, η ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά η έρευνα να μην περιοριστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτει είναι ο συνολικός έλεγχος της αναδόχου εταιρείας, η εξέταση του τρόπου εποπτείας της σύμβασης και η πραγματοποίηση εκτεταμένων ελέγχων σε εταιρείες και εργολάβους που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική ασφάλεια.

Παράλληλα ζητά την καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης των δηλωμένων ωραρίων με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης.

Η εξέλιξη της έρευνας στη Νίκαια αναμένεται πλέον να δείξει εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη παράβαση ή εάν θα προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε ευρύτερη διερεύνηση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλειας.

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