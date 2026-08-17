Διακοπές με σκύλο: Όλο και περισσότεροι το επιχειρούν – Η νέα αγορά του pet-friendly τουρισμού και πώς προσαρμόζεται η Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι ιδιοκτήτες αλλάζουν προορισμό, κατάλυμα και τρόπο μετακίνησης για να έχουν μαζί το κατοικίδιό τους δείχνουν νέες έρευνες στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι η σχέση αυτή ενδυναμώνεται τα τελευταία χρόνια.

Ο σκύλος μπαίνει πλέον στο αυτοκίνητο πριν από τις βαλίτσες. Για ένα αυξανόμενο τμήμα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, οι διακοπές δεν προγραμματίζονται μόνο με βάση την τιμή, την παραλία ή τις παροχές του ξενοδοχείου. Στην εξίσωση έχουν προστεθεί οι ανάγκες του ζώου: αν το κατάλυμα το δέχεται, αν υπάρχουν κοντά χώροι περιπάτου, ποιες παραλίες είναι προσβάσιμες, πόσο μεγάλο θα είναι το ταξίδι και αν ο προορισμός μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί pet-friendly.

Η αλλαγή δεν αφορά απλώς μια νέα τουριστική μόδα. Αποτυπώνει τη θέση που έχουν αποκτήσει τα ζώα συντροφιάς μέσα στη σύγχρονη οικογένεια. Ο σκύλος – και σε μικρότερο βαθμό η γάτα – δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα ζώο που «θα βολευτεί κάπου» για λίγες ημέρες, αλλά ως μέλος της οικογένειας που συμμετέχει στον σχεδιασμό και επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα ταξιδεύουν με το κατοικίδιό τους

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της γαλλικής Weenect, εταιρείας που ειδικεύεται σε συσκευές GPS για σκύλους και γάτες. Το 2024, το 78,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σχεδίαζε να κάνει διακοπές μαζί με το ζώο του, έναντι 71,7% το 2023. Στους ιδιοκτήτες σκύλων το ποσοστό πλησίαζε το 90%, ενώ εντυπωσιακή ήταν η αύξηση και μεταξύ των ιδιοκτητών γάτας: από 50,9% το 2023 σε 65,2% το 2024.

Το 66,6% ανέφερε ότι παίρνει μαζί το κατοικίδιό του επειδή δεν θέλει να το αποχωριστεί, ενώ το 42% προσαρμόζει τις διακοπές στις ανάγκες του. Παράλληλα, το 68,3% επιλέγει προορισμό μέσα στην ίδια του τη χώρα, η θάλασσα παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή με 44,1%, ενώ τα ταξίδια σε πόλεις περιορίζονται μόλις στο 3,4%. Σχεδόν δύο στους τρεις προτιμούν ενοικιαζόμενη κατοικία ή δεύτερο σπίτι, δηλαδή χώρους που παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία από ένα συμβατικό δωμάτιο ξενοδοχείου.

Τα στοιχεία χρειάζονται, πάντως, προσεκτική ανάγνωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.828 πελάτες της Weenect στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ελβετία και στην Αυστρία. Πρόκειται επομένως για ανθρώπους που έχουν ήδη αγοράσει σύστημα GPS για το ζώο τους και πιθανότατα εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό φροντίδας και συναισθηματικής σύνδεσης από τον μέσο ιδιοκτήτη. Επιπλέον, το δείγμα του 2023 προερχόταν εν μέρει από διαφορετικές χώρες. Τα ποσοστά δεν μπορούν να αναχθούν αυτομάτως στο σύνολο των Ευρωπαίων, καταγράφουν όμως καθαρά μια ισχυρή τάση.

Ο σκύλος καθορίζει και τον προορισμό

Την ίδια κατεύθυνση επιβεβαιώνει η πολύ πιο πρόσφατη και αντιπροσωπευτική έρευνα του IFOP για τη Fondation 30 Millions d’Amis, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε 2.006 ενηλίκους στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων 1.069 ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

Για το 63% των ιδιοκτητών σκύλων που πηγαίνουν διακοπές, η αποδοχή του ζώου αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή προορισμού. Το 64% δήλωσε ότι θα έπαιρνε τον σκύλο του στις επόμενες διακοπές, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες που θα είχαν μαζί το ζώο τους –το 55%– παραδέχθηκαν ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν κατάλληλους προορισμούς και χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και υποστήριξη.

Η αντίφαση είναι εμφανής: η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από τις οργανωμένες υπηρεσίες. Πολλά καταλύματα δηλώνουν ότι «δέχονται κατοικίδια», χωρίς όμως να διευκρινίζουν όρια βάρους, πρόσθετες χρεώσεις, πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους ή αν το ζώο μπορεί να παραμείνει μόνο του στο δωμάτιο. Για τον ταξιδιώτη, το pet-friendly εξακολουθεί συχνά να σημαίνει μια σειρά τηλεφωνημάτων και όχι μια απλή επιλογή σε μια πλατφόρμα κρατήσεων.

shutterstock

Από τις ενοχές στις εκατομμύρια αναζητήσεις

Η κοινωνική μεταβολή είχε αρχίσει να καταγράφεται ήδη πριν από μία δεκαετία. Πανευρωπαϊκή έρευνα των HomeAway και FeWo-direkt, που διεξήχθη το 2015 σε 3.002 ιδιοκτήτες στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, είχε δείξει ότι το 42% θεωρούσε το κατοικίδιό του ισότιμο μέλος της οικογένειας που έπρεπε να συμμετέχει στις διακοπές. Το 26% έκλεινε αποκλειστικά καταλύματα που δέχονταν ζώα και το 31% των ιδιοκτητών σκύλων αισθανόταν ενοχές όταν ταξίδευε χωρίς τον τετράποδο σύντροφό του. Σχεδόν οι μισοί, το 48%, θεωρούσαν ήδη τότε δύσκολη την εύρεση κατάλληλου καταλύματος.

Δέκα χρόνια αργότερα, η πρόθεση έχει μετατραπεί σε μετρήσιμη τουριστική ζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Booking.com, το 2025 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως σχεδόν 15 εκατομμύρια αναζητήσεις καταλυμάτων με ενεργοποιημένο το φίλτρο «επιτρέπονται κατοικίδια», το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στα δέκα δημοφιλέστερα φίλτρα της πλατφόρμας.

Δεν αρκεί μια ταμπέλα «δεχόμαστε κατοικίδια»

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις ανοίγεται μια αγορά που δεν περιορίζεται στην απλή αποδοχή ενός σκύλου στο δωμάτιο. Οι ταξιδιώτες ζητούν σαφείς κανόνες, ασφαλείς εξωτερικούς χώρους, σκιά και νερό, εύκολη πρόσβαση σε διαδρομές περιπάτου, πληροφορίες για κοντινούς κτηνιάτρους, παραλίες που επιτρέπουν ζώα και χώρους εστίασης όπου μπορούν να καθίσουν μαζί τους.

Pet-friendly δεν σημαίνει απλώς «ο σκύλος επιτρέπεται με επιπλέον χρέωση». Σημαίνει ότι το κατάλυμα έχει προβλέψει πώς θα προστατεύσει το ζώο, τον ιδιοκτήτη, το προσωπικό και τους υπόλοιπους πελάτες. Οι επιχειρήσεις που θα οργανώσουν σοβαρά αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να προσελκύσουν ένα κοινό με υψηλό βαθμό αφοσίωσης, το οποίο συχνά επιστρέφει εκεί όπου αισθάνθηκε ότι το ζώο του ήταν πραγματικά καλοδεχούμενο.

Το ελληνικό στοίχημα

Η τάση αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο του 2025 έχει θεσμοθετηθεί από το υπουργείο Τουρισμού το επίσημο «Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς».

Για τη χορήγησή του προβλέπονται συγκεκριμένες προδιαγραφές: ειδικά δωμάτια με ανθεκτικά και εύκολα καθαριζόμενα δάπεδα, αδιάβροχα ή υδατοανθεκτικά υλικά, ταΐστρα και ποτίστρα, αυστηρός καθαρισμός και αερισμός μετά από κάθε διαμονή, σαφής κανονισμός φιλοξενίας και υπεύθυνος ενημέρωσης των πελατών. Το σήμα έχει τριετή διάρκεια και επιχειρεί να μετατρέψει τον ασαφή χαρακτηρισμό «pet-friendly» σε πιστοποιημένη υπηρεσία.

Οι διακοπές με σκύλο, συνεπώς, δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Συνδέονται με μια βαθύτερη αλλαγή στην έννοια της οικογένειας, αλλά και με μια νέα τουριστική αγορά. Η επιτυχία της, ωστόσο, θα κριθεί από το αν οι επιχειρήσεις θα περάσουν από την απλή ανοχή στην πραγματική φιλοξενία — με ασφάλεια, καθαρούς κανόνες και σεβασμό τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας

Φωτιά στο Κορωπί: Σηκώθηκαν εναέρια – «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα (video)

Τροχαίο με τραυματία στον Κηφισό – Συγκρούστηκε φορτηγό με ΙΧ