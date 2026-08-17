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17.08.2026 13:26

Mega: Καταφθάνει τη Δευτέρα (24/8) «η δύναμη της ζωντανής είδησης» – Αρχίζει ο Νίκος Ευαγγελάτος

17.08.2026 13:26
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Με τα ραντεβού – στην τηλεόραση – δεν είναι να παίζει κάποιος. Κι αυτό το γνωρίζει καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος. Έτσι, από τη Δευτέρα, 24 του μήνα,και κάθε μέρα στις 15: 40 το «Live News» επιστρέφει όχι απλώς για να παρακολουθεί τα γεγονότα αλλά για να «βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά», ενημερώνει το Mega.

«Ο Νίκος Ευαγγελάτος φέρνει τους τηλεθεατές στο επίκεντρο κάθε μεγάλης είδησης, μετατρέποντας την ενημέρωση σε μια ζωντανή εμπειρία. Με τη διακριτή του ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση, το «Live News» επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40, στο MEGA, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους», τονίζει ο σταθμός και σημειώνει πως «σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, το «Live News» έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Δεν είναι απλώς μια εκπομπή που καταγράφει τις εξελίξεις, είναι το σημείο αναφοράς που διαμορφώνει τη συζήτηση της επόμενης ημέρας. Όταν ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό ή διεθνές ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί βαθιά, ουσιαστική ανάλυση, το κοινό γνωρίζει καλά πού θα στραφεί. Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Η σφραγίδα της επιτυχίας ανήκει στον Νίκο Ευαγγελάτο. Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης».

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