Τάση για σειρές με άρωμα Τουρκίας τη σεζόν 2026/2027

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Ως trend πάει κι έρχεται η προσαρμογή τουρκικών δραματικών σειρών στην ελληνική τηλεόραση.

Στο τηλεοπτικό πανόραμα της επερχόμενης σεζόν, η οποία αναμένεται να «ανοίξει» περι τα τέλη του επόμενου μήνα, τέσσερις από τις περίπου 20 νέες προτάσεις των τηλεοπτικών σταθμών (χώρια εκείνες που συνεχίζονται με νέους κύκλους)- δηλαδή το ένα πέμπτο- είναι με μία έννοια made in Turkey.

Οι τρείς από τις τέσσερις σειρές ελληνικές σειρές που αποτελούν προσαρμογές ή βασίζονται σε τουρκικά δραματικά σίριαλ εντοπίζονται στον Alpha. Η τέταρτη της… παρέας θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1.

Ο Alpha «τσίμπησε» την σειρά «Güller ve Günahlar» («Ρόδα και αμαρτίες» στα ελληνικά) η οποία μεταδόθηκε στο Kanal D από τις αρχές της σεζόν 2025-2026 και την προορίζει με τον τίτλο «Για σένα» για την ερχόμενη, σε σενάριο Μαίρης Ζαφειροπούλου- Γιώργου Κόκουβα και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη.

Η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα, ο οποίος έχοντας χάσει τα πάντα σε μικρή ηλικία καταφέρνει να χτίσει μια ολόκληρη επιχειρηματική αυτοκρατορία και μια οικογένεια- λιμάνι. Η ζωή του όμως γίνεται «κομμάτια» όταν ανακαλύπτει πως η σύζυγός του τού έκρυβε για χρόνια την ύπαρξη ενός παιδιού. Στην προσπάθειά του να ξετυλίξει το κουβάρι του παρελθόντος, θα βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο μιας γυναίκας με δυναμικό χαρακτήρα. πρωταγωνιστούν οι Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Μαρία Τζομπανάκη, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης κ.ά..



Η δραματική περιπέτεια «Μια γυναίκα» σε σενάριο Δώρας Μασκλαβάνου και σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, βασίζεται στο τουρκικό «Kadin» («Γυναίκα» στα τουρκικά) του 2017 το οποίο έχει… ρίζες ιαπωνικής επιτυχημένης ομότιτλης σειράς , με τους Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλη Μαγουλιώτη, Θάνο Λέκκα, Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Γιώργο Ζυγούρη, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλία Βαλάση, Νικολέτα Καρρά και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη στον-κρίσιμο – ρόλο του Κωστή.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» βασίζεται στην «Fazilet Hanim ve Kizlari», που είχε μεταδώσει ο ANT1 το 2018 ως «Fazilet».

Η ελληνική πρόταση «Οι κόρες της Αρετής» θέλει να ταξιδέψει τον τηλεθεατή στην προσπάθεια μιας μητέρας, μιας χήρας γυναίκας που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν κατάφερε ποτέ να ζήσει και ταυτόχρονα να αναρριχηθεί και εκείνη κοινωνικά. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Γιαννάκου και η σκηνοθεσία του Μιχάλη Κωνσταντάτου. Πρωταγωνιστούν οι Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα κ.ά..

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται για την σειρά «Κρίνο και αγκάθι» η οποία αποτελεί την ελληνοποιημένη εκδοχή της σειράς «Aşk ve Mavi» του 2016, μεταφέροντας την πλοκή της στην Αρκαδία του 1959. Το «Κρίνο & Αγκάθι» εστιάζει στην εκδίκηση, τον απαγορευμένο έρωτα και τα μυστικά που στοιχειώνουν ένα γάμο. Με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Αναστασία Παντούση, η σειρά φιλοδοξεί να συνδυάσει την ένταση του τουρκικού σεναρίου με την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Στο καστ θα δούμε και τους Στέλιο Μάινα, Μαρία Ζορμπά, Γιάννη Τσορτέκη, Κατερίνα Διδασκάλου.

Η ιστορία αρχίζει με έναν άνδρα ο οποίος έπειτα από 12 χρόνια φυλάκισης για φόνο που δεν διέπραξε ο αδελφός του, αποφυλακίζεται. Στα χρόνια που ήταν «μέσα», γνωρίστηκε δια αλληλογραφίας, με μια γυναίκα. Την ερωτεύτηκε και πλέον ελεύθερος, θέλει να την παντρευτεί. Πού να φανταστεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα, από την πλευρά της, πίσω από την- φαινομενικά άδολη- γνωριμία. Διότι εκείνη είναι η αδελφή του άνδρα για την δολοφονία του οποίου εξέτισε ποινή 12 ετών και «μπαίνει» στη ζωή του για να εκδικηθεί.

Τα «δάνεια» από την τηλεοπτική τουρκική μυθοπλασία είναι παλιά ιστορία. Η αρχή είχε γίνει το μακρινό 2005 όταν τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς το Mega πρότεινε την ελληνική εκδοχή της τουρκικής σαπουνόπερας «Yabanaci damat», με τίτλο «Τα σύνορα της αγάπης». Είχε κάνει πάταγο. Η σειρά περιέγραφε τον έρωτα ανάμεσα σε έναν Έλληνα και μία Τουρκάλα, και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σχέση τους εξαιτίας των συγγενών τους.

Φέτος το Mega έριξε στη μάχη της τηλεθέασης την σειρά «Μια νύχτα μόνο» η οποία είναι η «μετάφραση» της θρυλικής τουρκικής «Binbir Gece»» («Χίλιες και μία νύχτες»)- το πρωτότυπο είχε μεταδώσει ο ΑΝΤ1 το 2010. Άλλος χαμός (τηλεθέασης) και τότε.

Η σειρά του Mega τη σεόζν 2025/2026 είχε καθημερινή θέση στο πρώτο μισό του Top της Nielsen και μάλλον άνοιξε την όρεξη.

Από νωρίτερα, στο θερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ μεταδίδονται τα επεισόδια της επίσης τουρκικής σειράς «Νόμοι της καρδιάς» σε καθημερινή βάση.

Οι τουρκικές παραγωγές μυθοπλασίας θεωρούνται υψηλών προδιαγραφών με ελκυστικά ανεπτυγμένες ιστορίες γύρω από προσωπικά δράματα, συναισθηματικοερωτικές διαστάσεις και κοινωνικές αντανακλάσεις.

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