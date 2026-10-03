Μάστορας για Μαζωνάκη: «Ήταν ένα αυτόφωτο αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το “ήταν”» (Video)

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Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, με αφορμή τη νέα σεζόν του «The Voice», η οποία ξεκινά σε ένα διαφορετικό κλίμα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επρόκειτο να βρίσκεται και φέτος στη θέση του coach.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δύσκολη επιστροφή του στο talent show, εξηγώντας πως η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι έντονη για όλους, ενώ μίλησε και για την τελευταία φορά που συναντήθηκαν.

«Ένας διαφορετικός κύκλος, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ. Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι», είπε ο Χρήστος Μάστορας.

Όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του στο «The Voice», αλλά και για την παρουσία της Πάολα στο show, παραδέχτηκε πως αρχικά ήταν ιδιαίτερα διστακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά.

«Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα».

Μιλώντας για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα τον έκαναν να ξεχωρίζει στο talent show, ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε: «Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο, ας πούμε, αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι! Το “ήταν”».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στην τελευταία τους συνάντηση, περίπου ενάμιση μήνα πριν πληροφορηθεί τον θάνατό του.

«Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό και περάσαμε μια μαγική βραδιά και ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος. Και μετά από ενάμιση μήνα έμαθα αυτό που έμαθαν όλοι».

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε, παράλληλα, στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιλαμβανόταν τις σκέψεις και τις ανασφάλειές του.

«Με διάβαζε. Δεν μπορούσες να του πεις ψέματα. Εγώ πάντα του έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτός πάντα μου έλεγε “σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι”. Δηλαδή το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε και στα σχόλια που γίνονται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος επιλέγει να βιώσει και να εκφράσει το πένθος του, τονίζοντας πως η αντίδραση απέναντι σε μια απώλεια είναι διαφορετική για τον καθένα.

«Είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που επιλέγει η ψυχή του να πενθήσει. Όταν το πρωτοάκουσα, με έπιασαν τα κλάματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν πιο κοντά απ’ ό,τι ήταν ο κολλητός του φίλος, η κολλητή του φίλη», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τη δική του ψυχολογική κατάσταση αυτή την περίοδο και τη σημασία που έχουν για εκείνον οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό του.

«Μια χαρά είναι ο Χρήστος. Όσο είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ και με φροντίζουν και τους φροντίζω, είμαι πολύ καλά».

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