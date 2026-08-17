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17.08.2026 11:59

Νέος κύκλος επεισοδίων για τη δημοφιλή σειρά «Το Παιδί» – Υπόνοιες για μετάδοση από συνδρομητική πλατφόρμα

17.08.2026 11:59
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Η σειρά «Το Παιδί», ολοκλήρωσε μεν τον κύκλο μετάδοσης επεισοδίων της στην ΕΡΤ, καθώς η κρατική τηλεόραση επέλεξε να μην προχωρήσει σε ανανέωση, όπως είχε κάνει γνωστό νωρίτερα το καλοκαίρι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, εκ των πρωταγωνιστών της, μέσω instagram.

Όμως η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται. Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρωταγωνιστή τον Λαέρτη Μαλκότση, τον Χρυσόδημο της δημοφιλούς σειράς, η Foss Productions στέλνει μήνυμα ότι έρχεται το «Παιδί 2» με σατιρικό τρόπο.

Ο Χρυσόδημος στο σχετικό κλιπάκι διαλαλεί: «Κυρίες και κύριοι, παιδιά μου μικρά και μεγάλα, είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω μια σειρά που δεν έχετε ξαναδεί. Έχετε βαρεθεί τις δεύτερες σεζόν που είναι χειρότερες από τις πρώτες; Όλα αυτά τα σίκουελ; Δεν αντέχετε άλλο πλοκές, αμνησία, ανθρώπων που τους περνούσαν για νεκρούς ενώ αυτοί ζούνε ακόμα, χαμένων παιδιών που επανεμφανίζονται, ηρωίδων που ψάχνουν τον έρωτα για 200 ολόκληρα επεισόδια; Δεν αντέχετε ερωτικά τρίγωνα που κρατάνε τρεις ολόκληρες σεζόν; Όχι! Και αυτά τελειώνουν εδώ και τώρα. «Το Παιδί 2 – Η επιστροφή» κυρίες και κύριοι. Τι έχει και τι δεν έχει; Εξωγήινους! Πολύ μυστηριώδη μυστήρια, κύριοι. Ανατροπές, εξελίξεις, μυστικά, αποκαλύψεις, συγκίνηση και πολλά ακόμα. Και όλα αυτά εδώ, στο Νεοχώρι, που οι Νεοχωρίτες πολύ αγαπάμε και εμπιστευόμαστε… Εμπιστευόμαστε… Εμπιστευόμαστε… Τέλος πάντων, καλή καρδιά!».

Ο Χρυσόδημος του φανταστικού Νεοχωρίου Αργολίδας όπου διαδραματίζεται η σειρά «Το Παιδί», τονίζει:« Μια σειρά που μπορείτε να την έχετε και στο σπίτι σας, να την πάρετε και μαζί σας στο γυμναστήριο, στο λεωφορείο, ακόμα και στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. «Το Παιδί, η επιστροφή». Μια όαση δροσιάς στην ελληνική τηλεόραση. Προσοχή στις απομιμήσεις!». 

Με αφορμή την τελευταία φράση του ηθοποιού, για προσβασιμότητα στο νέο κύκλο επεισοδίων  όχι μόνον μέσω της γραμμικής τηλεόρασης αλλά και με άλλους ιντερνετικούς τρόπους εικάζεται ότι η σειρά ετοιμάζεται για ψηφιακή  πλατφόρμα περιεχομένου διαρκούς ροής.

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